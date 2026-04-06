Halo: Campaign Evolved: Nahezu fertig und von Anfang bis Ende spielbar – Gerücht

Neue Hinweise deuten darauf hin, das Halo: Campaign Evolved über ein eigenes Skin-System verfügt. Anders als viele moderne Titel verzichtet es aber auf einen Ingame-Shop. Diese Entscheidung wurde bereits vom Community Director Brian Jarrard bestätigt. Stattdessen sollen die Anpassungen direkt ins Spielerlebnis integriert sein.

Die kosmetischen Inhalte basieren angeblich auf der bekannten Mark 5 Rüstung von Master Chief. Diese wird jedoch nicht einfach übernommen, sondern sichtbar umgestaltet und neu interpretiert.

Zusätzlich kursieren Informationen über weitere Rüstungsvarianten, die dem klassischen Design eine völlig neue Richtung geben könnten. Noch ist unklar, ob alle geplanten Varianten tatsächlich im finalen Spiel enthalten sein werden.

Neben der Rüstung steht offenbar auch die Individualisierung von Waffen im Fokus. Konkrete Details dazu bleiben bislang aus, doch die Hinweise lassen vermuten, dass Spieler ihre Ausrüstung stärker anpassen können als bisher.

Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise auf einen nahenden Release. Laut Rebs Gaming soll der Titel inhaltlich nahezu vollständig abgeschlossen sein und sich bereits von Anfang bis Ende durchspielen lassen. Dazu gehören auch die vorab angesprochenen Prequel-Missionen, die Einheiten wie ODSTs, Brutes und eine bislang unbekannte Covenant-Fraktion einbinden.

Ein Auftritt beim Xbox Games Showcase 2026 am 7. Juni gilt als wahrscheinlich. Darüber hinaus wird ein Release im Sommer zunehmend realistischer eingeschätzt, wobei frühere Gerüchte eine Veröffentlichung vor September nahelegen – konkret werden derzeit Juli oder August gehandelt.