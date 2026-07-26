Halo: Campaign Evolved: Neues Gameplay-Video zeigt die Mission Perfekter Cowboy

In einem neuen Video zeigen wir euch die Mission „Perfekter Cowboy“, in der der Master Chief erstmals die geheimnisvolle Welt Halo betritt.

Nachdem der Master Chief und die Besatzung der Pillar of Autumn nur knapp der Vernichtung entkommen sind, beginnt mit der Mission „Perfekter Cowboy“ das eigentliche Abenteuer. Zum ersten Mal setzt ihr einen Fuß auf die rätselhafte Ringwelt Halo – eine gewaltige künstliche Konstruktion, deren wahre Bedeutung zunächst noch im Verborgenen liegt.

In unserem neuen Gameplay-Video zeigen wir euch die komplette Mission „Perfekter Cowboy“, die nicht nur mit beeindruckenden Ausblicken auf die Ringwelt begeistert, sondern auch den Grundstein für das legt, was euch im weiteren Verlauf der Geschichte erwartet. Neben ersten Gefechten gegen die Allianz steht vor allem das Erkunden der unbekannten Umgebung im Mittelpunkt, ohne dabei zu viel von der Handlung vorwegzunehmen.

Halo: Campaign Evolved | Perfekter Cowboy – Part 2

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