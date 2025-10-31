Halo: Campaign Evolved: Original-Entwickler zeigt sich hocherfreut

Halo: Combat Evolved-Entwickler Marcus Lehto, der unter anderem auch am Design des legendären Master Chiefs mitwirkte, zeigt sich hocherfreut über die Qualität des kürzlich vorgestellten Remakes Halo: Campaign Evolved.

In einem Post auf X bescheinigt Letho dem Remake ein Gefühl der Authentizität und eine wunderschöne Grafik. Zudem äußert er den Wunsch, sein Team hätte damals dieselben Möglichkeiten gehabt:

„Mein ehrlicher Eindruck vom neuen Halo: Campaign Evolved ist folgender: Ich finde es absolut großartig, in welche Richtung sich das entwickelt. Das Spiel sieht authentisch aus und fühlt sich auch so an. Es ist wunderschön, so wie ich es mir 2001 gewünscht hätte. Es erwärmt mein Herz, Halo so zu sehen.“

Nicht ganz so begeistert ist hingegen Halo: Combat Evolved-Level-Designer Jaime Griesemer, der zuletzt ebenfalls via X, verschiedene Änderungen am Level-Design kritisierte:

„Es sollte nicht möglich sein, mit dem Warthog die Jäger zu überrollen“, schrieb er. „Ich habe absichtlich Steine in den Weg gelegt, damit man sie zu Fuß bekämpfen muss. Wenn man die Kisten einfach aus dem Weg räumen kann, ruiniert das die Begegnungen. Aber das Schlimmste daran? Sie haben Bäume in den Landebereich des WooHoo-Jumps gepflanzt. Lahm.“