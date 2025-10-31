Halo: Campaign Evolved: Original-Entwickler zeigt sich hocherfreut

Halo: Combat Evolved-Entwickler Marcus Lehto, der unter anderem auch am Design des legendären Master Chiefs mitwirkte, zeigt sich hocherfreut über die Qualität des kürzlich vorgestellten Remakes Halo: Campaign Evolved.
In einem Post auf X bescheinigt Letho dem Remake ein Gefühl der Authentizität und eine wunderschöne Grafik. Zudem äußert er den Wunsch, sein Team hätte damals dieselben Möglichkeiten gehabt:
„Mein ehrlicher Eindruck vom neuen Halo: Campaign Evolved ist folgender: Ich finde es absolut großartig, in welche Richtung sich das entwickelt. Das Spiel sieht authentisch aus und fühlt sich auch so an. Es ist wunderschön, so wie ich es mir 2001 gewünscht hätte. Es erwärmt mein Herz, Halo so zu sehen.“
Nicht ganz so begeistert ist hingegen Halo: Combat Evolved-Level-Designer Jaime Griesemer, der zuletzt ebenfalls via X, verschiedene Änderungen am Level-Design kritisierte:
„Es sollte nicht möglich sein, mit dem Warthog die Jäger zu überrollen“, schrieb er. „Ich habe absichtlich Steine in den Weg gelegt, damit man sie zu Fuß bekämpfen muss. Wenn man die Kisten einfach aus dem Weg räumen kann, ruiniert das die Begegnungen. Aber das Schlimmste daran? Sie haben Bäume in den Landebereich des WooHoo-Jumps gepflanzt. Lahm.“
Freue mich schon auf das Remake, wird auf jeden Fall gezockt 😀
Ich finde auch, dass das Halo Remake fantastisch aussieht. Top Grafik. Da gibt es nicht viel besseres in dieser Gen. Trotz neuer Engine sieht es wie Halo aus. Dasselbe gilt für das Gameplay. Bin sehr erleichtert.
Mit dem Reveal habe ich aber mehr denn je gemerkt, wie schwierig die Halo Community sein kann.
Jeder hat halt unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Ich bin gehypt nach dem Trailer und ich finde DAS ist ein Halo Spiel.
Wenn man sich ein waschechtes Remake von Halo gewünscht hat dann bekommt man mit Campaign Evolved so ziemlich das was man sich gewünscht hat.
Es sieht Fantastisch aus und Spielt sich am Ende hoffentlich auch so schön wie das Original. Ich bin da guter Dinge!
Bin auch froh, endlich wieder ein gutes Halo zu bekommen.
Gerüchten zufolge kommen Halo 2 und 3 Remakes mit Singleplayer mit 1 Jahr Abstand und Halo 7 nicht vor 2027 mit frischem Multiplayer
Das wäre richtig cool 🙂
Ich hoffe da ist was dran.
Gears E-Day 2026 und Halo7 dann 2027 wäre ideal 😉
Könnte mir denken das Microsoft die großen Spiele zum Start der neuen Xbox Gen bringen wird. Würde ja Sinn machen.
Das Spiel wird der Hammer ich freue mich sehr darauf das Remake zu genießen!
Halo geht immer 🙂
Muss halt schon krass sein, wenn man „sein“ Spiel 24 Jahre später so wiedersieht.
Witzig wie die Meinungen da wieder „all over the place sind“ 😅