Halo: Campaign Evolved: Original- und Bonus-Missionen mit modernem Feinschliff

Bei Halo: Campaign Evolved steht die Bewahrung des ursprünglichen Halo-Geists im Mittelpunkt. Das Team hat darauf geachtet, die Kampagne nicht allein für moderne Standards zu überarbeiten, sondern die originalen Spielräume und Storyelemente behutsam weiterzuentwickeln, um das klassische Erlebnis für heutige Spieler anzupassen.

Jede Änderung wurde sorgfältig darauf geprüft, ob sie sich weiterhin wie Halo anfühlt. Fast jede Mission und Begegnung wurde mit höherer Detailtreue neu aufgebaut, wobei technologische Neuerungen Schritt für Schritt implementiert wurden.

Mit der Einführung des Vier-Spieler-Koopmodus mussten die Entwickler zudem alle Räume und Begegnungen so anpassen, dass sie auch für mehrere Spieler gleichzeitig funktionieren. Ein Beispiel dafür ist die Mission The Library, in der der Ablauf von Gegnerbegegnungen überarbeitet und die Umweltgestaltung sowie das Storytelling verstärkt wurden.

„Da es sich um ein Remake handelt, konnten wir fast jeden Level und jede Begegnung sorgfältig und originalgetreu nachbauen“, sagt Max Szlagor, Creative Director. „Da wir die Technologie für dieses Spiel aufbauen, mussten wir es Stück für Stück machen, was eine Neubewertung aller einzelnen Elemente beinhaltete, da wir sie im Originalspiel wieder aufgreifen.“ „Und jetzt, wo die Kampagne einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler unterstützt, mussten wir darüber nachdenken, wie all die ursprünglichen Begegnungen und Räume skaliert werden können, um so viele Spieler unterzubringen.“ „Wir haben aus Halo: Combat Evolved Anniversary gelernt, dass es immer noch ein Bedürfnis nach besserer Wegfindung, Navigation und Vielfalt bei den Gegnerbegegnungen gibt“, sagt Szlagor. „Speziell in der Bibliothek, in der es mehrere Begegnungen mit der Flood gibt, wollten wir das Tempo überarbeiten und die Umgebungserzählung verbessern. Wir haben Guilty Spark neue Zeilen hinzugefügt, die die Spieler durch den Level führen, und es gibt neue Dialoge, die mehr Einblick in die Geschichte geben, während sie sich abspielt.“ „Wir ändern nicht die Geschichten, sondern verfeinern den Kontext dieses und anderer Levels, damit die Spieler auf dem richtigen Weg bleiben können.“

Neue Dialogzeilen von Guilty Spark führen Spieler besser durch die Mission und bieten zusätzliche narrative Einblicke, ohne die ursprüngliche Geschichte zu verändern. Insgesamt sollen diese Anpassungen sicherstellen, dass Spieler sich gut orientieren können, während der nostalgische Kern der Kampagne erhalten bleibt.