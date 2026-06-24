Halo: Campaign Evolved: PC-Version setzt auf DLSS, FSR und unbegrenzte Bildrate

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Image: Xbox Game Studio

Halo: Campaign Evolved zeigt vor dem PC-Start moderne Technik-Features wie DLSS, FSR und unbegrenzte Frameraten.

Vor dem bevorstehenden PC-Release haben die Entwickler von Halo: Campaign Evolved die technischen Features und Systemanforderungen der neuen Version vorgestellt.

Zu den wichtigsten Funktionen gehört die Unterstützung einer unbegrenzten Bildrate, wodurch Spieler die Leistung ihrer Hardware vollständig ausschöpfen können. Darüber hinaus werden mehrere moderne Upscaling-Technologien unterstützt, darunter NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS und TSR.

Auch bei der Eingabelatenz stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Halo CE unterstützt NVIDIA Reflex, AMD Anti-Lag sowie Intel XeLL, um die Reaktionsgeschwindigkeit auf kompatibler Hardware zu verbessern.

Die Veröffentlichung der PC-Anforderungen erfolgt rund einen Monat vor dem Start des Spiels. Konkrete Hardware-Spezifikationen wurden zusammen mit der Ankündigung veröffentlicht.

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16 Kommentare Added

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  2. Economic 110230 XP Scorpio King Rang 1 | 24.06.2026 - 16:21 Uhr

    Brauch ich nicht. Schauen wir mal was die alten 343i Jungs falls noch welche dabei sind mit der UE5 zusammen basteln 😉 Mir sind die einfach zu Frech und un sympathisch mit der ganzen raus Possaunerei & Prallerei und mit dem hohen Preis dann dieses 6h Standbild statt einer Open Beta oder Vorbesteller Beta.
    Ich Ahne da nichts gutes lasse mich aber gerne überraschen

    2
    • Kitomy 96065 XP Posting Machine Level 3 | 24.06.2026 - 16:29 Uhr
      Antwort auf Economic

      Da stehst du nicht alleine da, passiert leider zu oft das Entwickler die UE nicht beherrschen und dann murks servieren.

      0
  3. shadow moses 498140 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 24.06.2026 - 16:31 Uhr

    Ich werde es bestimmt auch auf meinem Gaming Laptop mal durchspielen. Aufgrund von Play Anywhere geht das ja.❤️

    0
  5. oldGamer 214660 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.06.2026 - 16:59 Uhr

    Was mich ja nur ein wenig wundert ist das bei ultra nur nvida steht.

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    • Kitomy 96065 XP Posting Machine Level 3 | 24.06.2026 - 17:18 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      ja, das ist sehr komisch…
      das unterstützt meine Skepsis das hier was im Busch ist

      0
    • Bardock93 4930 XP Beginner Level 2 | 24.06.2026 - 17:18 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      Dass keine AMD Karte genannt wird, muss nichts bedeuten. Wahrscheinlich haben die Entwickler für das Ultra Preset einfach die RTX 4080 als Referenz verwendet. Eine RX 7900 XTX oder RX 9070 XT liegt leistungsmäßig in einer ähnlichen Klasse und sollte deshalb grundsätzlich ebenfalls infrage kommen. Ohne offizielle Erklärung der Entwickler kann man aber nur spekulieren.

      0
  6. Bardock93 4930 XP Beginner Level 2 | 24.06.2026 - 17:09 Uhr

    Nice, 4k Quality auf Hoch mit 60+ fps dürfte bei mir kein Problem sein.

    0
  7. DrFreaK666 301840 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.06.2026 - 17:29 Uhr

    „DLSS, FSR, XeSS, TSR upscaling“

    Welche DLSS-Version? Welche FSR-Version? Welche XeSS-Version?
    Also diese „Info“ hätte man sich auch sparen können 🙄

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