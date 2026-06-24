Halo: Campaign Evolved: PC-Version setzt auf DLSS, FSR und unbegrenzte Bildrate

Vor dem bevorstehenden PC-Release haben die Entwickler von Halo: Campaign Evolved die technischen Features und Systemanforderungen der neuen Version vorgestellt.
Zu den wichtigsten Funktionen gehört die Unterstützung einer unbegrenzten Bildrate, wodurch Spieler die Leistung ihrer Hardware vollständig ausschöpfen können. Darüber hinaus werden mehrere moderne Upscaling-Technologien unterstützt, darunter NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS und TSR.
Auch bei der Eingabelatenz stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Halo CE unterstützt NVIDIA Reflex, AMD Anti-Lag sowie Intel XeLL, um die Reaktionsgeschwindigkeit auf kompatibler Hardware zu verbessern.
Die Veröffentlichung der PC-Anforderungen erfolgt rund einen Monat vor dem Start des Spiels. Konkrete Hardware-Spezifikationen wurden zusammen mit der Ankündigung veröffentlicht.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich setze auf DLAA 😬
Brauch ich nicht. Schauen wir mal was die alten 343i Jungs falls noch welche dabei sind mit der UE5 zusammen basteln 😉 Mir sind die einfach zu Frech und un sympathisch mit der ganzen raus Possaunerei & Prallerei und mit dem hohen Preis dann dieses 6h Standbild statt einer Open Beta oder Vorbesteller Beta.
Ich Ahne da nichts gutes lasse mich aber gerne überraschen
Da stehst du nicht alleine da, passiert leider zu oft das Entwickler die UE nicht beherrschen und dann murks servieren.
Beta? Das Spiel hat keinen Multiplayer abgesehen von Coop. Meinst du eine Demo?
Naja, Demo und Beta sind mittlerweile nicht selten das selbe .
Ich werde es bestimmt auch auf meinem Gaming Laptop mal durchspielen. Aufgrund von Play Anywhere geht das ja.❤️
Auf Ultra Einstellungen sieht das sicher atemberaubend aus.
Was mich ja nur ein wenig wundert ist das bei ultra nur nvida steht.
ja, das ist sehr komisch…
das unterstützt meine Skepsis das hier was im Busch ist
Dass keine AMD Karte genannt wird, muss nichts bedeuten. Wahrscheinlich haben die Entwickler für das Ultra Preset einfach die RTX 4080 als Referenz verwendet. Eine RX 7900 XTX oder RX 9070 XT liegt leistungsmäßig in einer ähnlichen Klasse und sollte deshalb grundsätzlich ebenfalls infrage kommen. Ohne offizielle Erklärung der Entwickler kann man aber nur spekulieren.
Da sind doch AMD-CPUs und AMD-GPUs auf der Grafik… 🤔
Beim Ultra Preset gibt es keine AMD GPU, obwohl man einer der mir genannten dort verwenden könnte.
Nice, 4k Quality auf Hoch mit 60+ fps dürfte bei mir kein Problem sein.
„DLSS, FSR, XeSS, TSR upscaling“
Welche DLSS-Version? Welche FSR-Version? Welche XeSS-Version?
Also diese „Info“ hätte man sich auch sparen können 🙄
Was eine Sherlock Headline
Halo sieht sensationell aus. Noch 4 Wochen warten müssen🥲