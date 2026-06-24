Halo: Campaign Evolved: PC-Version setzt auf DLSS, FSR und unbegrenzte Bildrate

Halo: Campaign Evolved zeigt vor dem PC-Start moderne Technik-Features wie DLSS, FSR und unbegrenzte Frameraten.

Vor dem bevorstehenden PC-Release haben die Entwickler von Halo: Campaign Evolved die technischen Features und Systemanforderungen der neuen Version vorgestellt.

Zu den wichtigsten Funktionen gehört die Unterstützung einer unbegrenzten Bildrate, wodurch Spieler die Leistung ihrer Hardware vollständig ausschöpfen können. Darüber hinaus werden mehrere moderne Upscaling-Technologien unterstützt, darunter NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS und TSR.

Auch bei der Eingabelatenz stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Halo CE unterstützt NVIDIA Reflex, AMD Anti-Lag sowie Intel XeLL, um die Reaktionsgeschwindigkeit auf kompatibler Hardware zu verbessern.

Die Veröffentlichung der PC-Anforderungen erfolgt rund einen Monat vor dem Start des Spiels. Konkrete Hardware-Spezifikationen wurden zusammen mit der Ankündigung veröffentlicht.