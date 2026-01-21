Halo: Campaign Evolved: PS5-Umsetzung soll dem Vermächtnis gerecht werden

Das Erbe der Kultreihe soll mit Halo: Campaign Evolved auch auf neuen Plattformen respektiert werden, sagt Halo Studios.

Im Vorfeld des kommenden Halo: Campaign Evolved sprechen Executive Producer Damon Conn und Creative Director Max Szlagor über ihre Vision, die traditionsreiche Shooter‑Reihe für eine breitere Community zugänglich zu machen. Beide betonen, dass ihr mit einem Projekt rechnen könnt, das bewusst Brücken zwischen langjährigen Fans und Spielern schlägt, die bislang keinen Kontakt zur Marke hatten.

Conn erklärt, dass das Team darauf abzielt, Veteranen der vergangenen 25 Jahre gemeinsam mit einer neuen Generation an den Start zu bringen. Er bestätigt, dass ein kooperativer Online‑Modus für vier Spieler inklusive vollständigem Crossplay unterstützt wird. Damit sollen Spieler zusammenfinden, die möglicherweise aufgrund von Plattformwechseln oder früheren Konsolenpräferenzen nie die Gelegenheit hatten, Teil der Reihe zu werden.

Szlagor hebt hervor, dass die Serie dann am stärksten ist, wenn eine große und aktive Community dahintersteht. Für ihn ist das neue Projekt eine Chance, die Spielerschaft zu vergrößern und bestehende Fans wieder enger miteinander zu verbinden. Die Entwickler sehen darin einen wichtigen Schritt, um die Marke langfristig zu stärken und ihre Reichweite auszubauen.

Conn betont zusätzlich, dass das Team großen Wert darauf legt, das Erbe der Reihe auch auf neuen Plattformen zu respektieren. Der Schritt, das Universum zu erweitern, sei bedeutend und werde mit entsprechendem Verantwortungsbewusstsein angegangen.

Die Entwickler spüren nach eigenen Worten die Tragweite dieser Entscheidung und möchten sicherstellen, dass die Umsetzung dem langjährigen Vermächtnis gerecht wird.

Mit Halo: Campaign Evolved entsteht damit ein Projekt, das sowohl nostalgische Wurzeln pflegt als auch neue Spieler willkommen heißen soll – ein Balanceakt, der die Zukunft des Universums nachhaltig prägen könnte.