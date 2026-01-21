Halo: Campaign Evolved: PS5-Umsetzung soll dem Vermächtnis gerecht werden

Im Vorfeld des kommenden Halo: Campaign Evolved sprechen Executive Producer Damon Conn und Creative Director Max Szlagor über ihre Vision, die traditionsreiche Shooter‑Reihe für eine breitere Community zugänglich zu machen. Beide betonen, dass ihr mit einem Projekt rechnen könnt, das bewusst Brücken zwischen langjährigen Fans und Spielern schlägt, die bislang keinen Kontakt zur Marke hatten.
Conn erklärt, dass das Team darauf abzielt, Veteranen der vergangenen 25 Jahre gemeinsam mit einer neuen Generation an den Start zu bringen. Er bestätigt, dass ein kooperativer Online‑Modus für vier Spieler inklusive vollständigem Crossplay unterstützt wird. Damit sollen Spieler zusammenfinden, die möglicherweise aufgrund von Plattformwechseln oder früheren Konsolenpräferenzen nie die Gelegenheit hatten, Teil der Reihe zu werden.
Szlagor hebt hervor, dass die Serie dann am stärksten ist, wenn eine große und aktive Community dahintersteht. Für ihn ist das neue Projekt eine Chance, die Spielerschaft zu vergrößern und bestehende Fans wieder enger miteinander zu verbinden. Die Entwickler sehen darin einen wichtigen Schritt, um die Marke langfristig zu stärken und ihre Reichweite auszubauen.
Conn betont zusätzlich, dass das Team großen Wert darauf legt, das Erbe der Reihe auch auf neuen Plattformen zu respektieren. Der Schritt, das Universum zu erweitern, sei bedeutend und werde mit entsprechendem Verantwortungsbewusstsein angegangen.
Die Entwickler spüren nach eigenen Worten die Tragweite dieser Entscheidung und möchten sicherstellen, dass die Umsetzung dem langjährigen Vermächtnis gerecht wird.
Mit Halo: Campaign Evolved entsteht damit ein Projekt, das sowohl nostalgische Wurzeln pflegt als auch neue Spieler willkommen heißen soll – ein Balanceakt, der die Zukunft des Universums nachhaltig prägen könnte.
Wenn sie das Game- und Gunplay hinbekommen, dann können sich die Playstation Spieler auf einen erstklassigen Ego-Shooter mit großartiger Lore freuen. Und damit könnten sie die Grundpfeiler für den weiteren Erfolg des Halo-Franchise auf den Sony Konsolen legen. Bin gespannt.
Wird definitiv geholt….
Ich kann nur diese Marketing blablabla nicht mehr lesen. Wie sich die Entwickler freuen für andere Plattformen zu entwickeln usw.
Halo hat so eine komplexe und großartige Geschichte bzw. Welt/Universum, da würde ich mir eine Fortsetzung eher wünschen.
Tatsächlich wird das gesülze immer schlimmer 😂
Auf einen Nachfolger von Halo Infinite freue ich mich auch deutlich mehr. Im Dezember 2025 ist ein neues Halo Buch veröffentlicht worden, das noch ein paar weitere Ereignisse auf Zeta Halo nach der Kampagne von Infinite behandelt. Freue mich schon sehr aufs Lesen demnächst.
Es gibt wirklich viele Halo Bücher. Leider wurden nicht alle ins Deutsche übersetzt. Tatsächlich hatte ich mir echt viel von der Serie versprochen. Staffel 2 habe ich noch nicht gesehen, aber zum Teil war Staffel 1 sehr gut bzw. es waren sehr gute Momente vorhanden.
Das stimmt. Ich habe auch nur ein paar gelesen. Die Blutsväter Saga (3 Bücher) hat mir richtig gut gefallen. Da geht’s um die Lore. Die wurde auch in den Terminals von Teil 4 behandelt. Dieses neue Buch habe ich auch auf englisch gekauft. Keine Ahnung, ob es da jemals eine deutsche Ausgabe geben wird.
Storymäßig hat die Serie halt nichts vorangetrieben, weil es eine Silver-Timeline darstellt und losgelöst ist von den Spielen. Mir hat sie aber auch ganz gut gefallen, zumindest der Großteil. Staffel 2 fand ich sogar deutlich, deutlich besser.
Die Headline ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Das Vermächtnis hat Microsoft damit ja in die Mülltonne geworfen!
Ich freu mich natürlich auf das Remake, da es dann ein paar Mal im Koop mit Freunden durchgespielt wird.
Bleibt dann abzuwarten, wie es sich optisch und inhaltlich verändert hat und ob man die typischen UE5-Probleme bereits zum Release in den Griff bekommt.
Am Ende bleibt es aber Nice to have.
Als Veteran möchte ich wieder in MP Gefechte und ich möchte wissen wie es nach Halo Infinite weitergeht…
…oh wait. Stimmt ja. Kann man jetzt alles in nem englischen Roman nachlesen, was mal als DLC geplant ist, so wie man vor Infinite mehrere Romane und Comics lesen (inkl. Halo Wars 2 spielen) musste, um zu verstehen was da zwischen Teil 5 und Infinite überhaupt wichtiges passiert ist.
Aber hey: vllt kommt da noch ne Ankündigung spätestens zum Halo Fest im Dezember.
Dieses Buch ist ja kein Ersatz eines Nachfolgers von Infinite. Schon von Anfang an gab es ergänzend Bücher zu den Spielen.
Das ist richtig.
Aber nie so Relevant, um zu genauer zu verstehen wie es nun von Teil 5 zu Infinite kam.
Halo Wars 2 alleine reichte mir persönlich nicht.
Was genau meinst du dabei? Den Aufstieg von Cortana oder welche Infos, die es nur in einem Buch gab?
Ich bin absolut nicht happy, dass Halo auf der PlayStation erscheint. XBOX hätee ja nicht direkt alles auf die PS schmeißen müssen. Dass sie damit haufenweise Geld machen, sieht man ja an Forza Horizon 5. Eigentlich gehört den ganzen PS Fanboys eine geknallt für ihre dümmliche Heuchelei, denn man sieht genau, dass sie sich wie wild auf die ganzen XBOX Meisterwerke stürzen. Aber ja keine XBOX kaufen, dass ist ja der Teufel in Person.🧐 Schwachköpfe, alle miteinander.
Die Leute sind Schwachköpfe weil sie sich
die Kosten für eine 2te Konsole sparen 😅?
Mal abgesehen von ein paar Ultras
ist den meisten wurscht von wem ein Spiel kommt
hauptsache es macht fun ^~^
Lustig finde ich das geradezu um Spiele der Xbox Game Studios gebettelt wird. Die spekulieren so viel im Internet und wünschen sich das Forza Horizon 6 auch Day One auf Playstation erscheint. Schon echt witzig nach den jahrelangen „Xbox Games sind doch so schlecht“ Kommentaren. Sowohl von den Spielern- als auch den Medien. So schlecht steht es um die Spiele der eigenen Playstation Studios. Die bisher angekündigten Spiele empfinde ich im Vergleich zu den Xbox Spielen als sehr langweilig.
Ich habe am Ende nichts dagegen das es für die Playstation erscheint. Spiele der Xbox Game Studios rocken eben 😎😎😎
Jaja….
Es wird ein fetter Dollar Erfolg für Microsoft werden, von mir dazu herzlichen Glückwunsch für gar nichts. Ich sag nur so viel, wer seine Wurzeln vergisst und nicht weiß wo er herkommt, der hat auch keine Zukunft. Tradition und Werte sind nicht nur für Romantiker, sie geben auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das die emotionale Bindung ans Produkt stärkt. Und emotionale Produktbindung ist der Goldstandard, den jedes Unternehmen anstrebt. Das gute gefühl bei Coca Cola oder die Freude beim Fahren, mit Emotionen wird das Geld verdient. Halo hätte überall als Remake erscheinen dürfen, aber nicht auf der Hater Plattform Nr.1. Aber Geld stinkt nicht, von daher nehmt was ihr bekommen könnt, und schaut ohne stolz zurück.
Solche Jubelmeldungen wie diese setzen der ganze Farce die Krone auf.
Da muss jetzt mal ein Feuerwerk abgeliefert werden ich sehe die Marke sonst langsam im Mülleimer landen.. Gespannter bin ich auf den Multiplayer Ableger der ja auch noch kommt
Das Vermächtnis wäre, wenn es nie auf der Playstation erscheinen würde 🤭
Bin gerade etwas überrascht, wie viele offensichtlich ein Problem mit der PS5 Veröffentlichung haben. Dieser Multi-Weg ist ja nicht gerade neu. Dachte, dass die meisten es mehr oder weniger schon akzeptiert hätten. Ich persönlich sehe es neutral bis positiv, weil es die Marke Halo davon nur profitieren wird.
Wird die Marke auch nicht mehr retten eine PS Veröffentlichung,denke die Verkäufe werden auch eher schwächer werden.
Viel schlimmer ist noch dieses ganze PR Gequassel ,es geht ein Scheiß um die Community es geht einzig allein um Kohle und die ist auf der Xbox alleine nicht mehr zu holen da die abnehmerzahl kontinuierlich schrumpft.
Halo ist schon lange nicht mehr nur auf Xbox Konsolen.