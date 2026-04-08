Halo: Campaign Evolved: Release für Ende Juli geplant – Gerücht

Ein aktueller Hinweis aus der Community sorgt für Spekulationen rund um den möglichen Release von Halo: Campaign Evolved. Laut einer kryptischen Nachricht des Insiders grunt.api auf X könnte der Early Access bereits am 23. Juli starten, gefolgt vom offiziellen Release am 28. Juli.

Sollten sich diese Angaben bestätigen, würde das neue Projekt nur wenige Tage zwischen Vorabzugang und vollständigem Launch lassen. Eine offizielle Bestätigung steht derzeit jedoch noch aus.

Bereits zuvor kursierten Gerüchte, dass das Spiel weit fortgeschritten sei und bereits von Anfang bis Ende spielbar ist. Diese Einschätzung würde zu dem nun diskutierten Zeitfenster passen und lässt auf eine nahezu abgeschlossene Entwicklung schließen.

Weitere Details zu Halo: Campaign Evolved wurden bislang nicht offiziell bekannt gegeben. Die aktuelle Diskussion basiert daher ausschließlich auf unbestätigten Informationen aus der Szene.