Halo: Campaign Evolved: Remake erscheint für PlayStation 5, Xbox und PC

Halo: Campaign Evolved – Das legendäre Abenteuer kehrt als vollwertiges Remake zurück! Diesmal für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.

Mit Halo: Campaign Evolved steht die nächste große Evolution der ikonischen Sci-Fi-Saga bevor.

Der Titel ist ein vollständiges Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved und erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PC (Microsoft Store & Steam) sowie erstmals auch für PlayStation 5.

Das Spiel unterstützt Xbox Cloud Gaming, Xbox Play Anywhere und ist ab Tag 1 im Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.

Das Remake wird komplett in der Unreal Engine 5 neu aufgebaut und kombiniert klassische Momente mit moderner Technik:

Überarbeitete 4K-Grafik, neue Animationen und neu aufgenommene Sprachausgabe

Remaster der ikonischen Soundtracks

Beliebte Waffen und Fahrzeuge aus späteren Halo-Spielen

Drei brandneue Bonus-Missionen, die die Geschichte erweitern

Xbox Co-Op lokal (2)

Online Co-Op (4)

Zweispieler-Split-Screen

Xbox Co-Op plattformübergreifend

Xbox Play Anywhere

Xbox Game Pass Ultimate

Auch der Koop-Geist der Serie bleibt erhalten: Neben dem lokalen 2-Spieler-Splitscreen auf Konsole können Spieler die Kampagne erstmals mit bis zu vier Spielern online gemeinsam erleben – plattformübergreifend auf Xbox, PC und PlayStation.

Die Entwickler bei Halo Studios nutzen 25 Jahre Community-Feedback, um das Erlebnis zu modernisieren, ohne den Kern der Serie zu verlieren. Halo: Campaign Evolved soll das Gefühl des Originals einfangen – und gleichzeitig zeigen, wie weit die Reihe in Technologie und Erzählkunst gewachsen ist.