Halo: Campaign Evolved: Remake erscheint für PlayStation 5, Xbox und PC

Mit Halo: Campaign Evolved steht die nächste große Evolution der ikonischen Sci-Fi-Saga bevor.
Der Titel ist ein vollständiges Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved und erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PC (Microsoft Store & Steam) sowie erstmals auch für PlayStation 5.
Das Spiel unterstützt Xbox Cloud Gaming, Xbox Play Anywhere und ist ab Tag 1 im Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.
Das Remake wird komplett in der Unreal Engine 5 neu aufgebaut und kombiniert klassische Momente mit moderner Technik:
- Überarbeitete 4K-Grafik, neue Animationen und neu aufgenommene Sprachausgabe
- Remaster der ikonischen Soundtracks
- Beliebte Waffen und Fahrzeuge aus späteren Halo-Spielen
- Drei brandneue Bonus-Missionen, die die Geschichte erweitern
- Xbox Co-Op lokal (2)
- Online Co-Op (4)
- Zweispieler-Split-Screen
- Xbox Co-Op plattformübergreifend
- Xbox Play Anywhere
- Xbox Game Pass Ultimate
Auch der Koop-Geist der Serie bleibt erhalten: Neben dem lokalen 2-Spieler-Splitscreen auf Konsole können Spieler die Kampagne erstmals mit bis zu vier Spielern online gemeinsam erleben – plattformübergreifend auf Xbox, PC und PlayStation.
Die Entwickler bei Halo Studios nutzen 25 Jahre Community-Feedback, um das Erlebnis zu modernisieren, ohne den Kern der Serie zu verlieren. Halo: Campaign Evolved soll das Gefühl des Originals einfangen – und gleichzeitig zeigen, wie weit die Reihe in Technologie und Erzählkunst gewachsen ist.
37 Kommentare
Ist das der erste Teil? Ich Banause der seine Jugend und 20er Jahre mit Sportspielen verschwendet hat freue mich sehr es nachzuholen 😊
Wo ich mit infinite so gar nichts anfangen könnte. Bin sehr gespannt.
Die Trailer sieht echt gut aus…
Ja, ist Teil 1.
Dankeschön 👍🏽 cooler Neustart mit der UE5. Ist sicherlich auch eine super „Übung“ für neue Hauptteile.
Sieht sehr schick aus. Kenne die Kampagne nicht mehr wirklich, ist ne Weile her das wir es bei einem bekannten heimlich gespielt haben😅
Bin dabei
Meeega! Wie geil das aussieht 😎🤯
Mega, mega, mega😍😍😍😍
Komplett im Hypetrain.❤️❤️
Das sieht nicht aus wie Halo
So sollte jedes Remake aussehen.
Hoffe es bleibt auch so, den es steht ja noch überall „work in Progress“ bin da aber guter Dinge.
Jetzt ist aber auch der letzte Damm bei MS gebrochen,nicht mal eine Zeitexklusive Zeit, sondern sofort auch auf der PS5.
Gespannt ob irgendwann die Xbox Marke nicht ganz abgeschafft wird, und es dann nur noch Microsoft Studios heißt.
Dann können sie beim nächsten Marketing schreiben „Microsoft is everywhere“
Alter was ne Geile Idee!