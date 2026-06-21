Halo: Campaign Evolved: Sechs Stunden nur das Hauptmenü im Video

Ein neues Video zu Halo: Campaign Evolved sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, da es sich vollständig auf das Hauptmenü des Spiels konzentriert – und das über eine Laufzeit von rund sechs Stunden.
Statt klassischem Gameplay oder Story-Szenen präsentiert das Material eine extrem lange, atmosphärische Darstellung des Menüs.
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht episch aus und mit der ikonischen Halo Musik noch besser 👌.
Ob sich das wirklich jemand bis zum Schluss anschaut?🤣🤣🤣
Ich meine gibt genug Leute da draußen die extrem viel Langeweile haben.
Die gibt es mit Sicherheit. Könnte ja irgendwo ein Pixel nach sechs Stunden auftauchen, in das man hysterisch was rein interpretieren kann.
Es gibt ja auch welche die spielen lieber Excel den ganzen Tag. Verkaufszahlen und so …
Die Alternative zum Kaminfeuer an Weihnachten. 🤣
Wer es braucht.
Sieht gut aus, aber 6 Stunden? 🤷🏻♂️
Das sieht schon cool aus und die Musik hört sich sehr episch an.
Ich habe kurz rein geschaut und ein bisschen der stimmigen Musik gelauscht. Aber sechs Stunden sind mir viel zu lang.