Halo: Campaign Evolved: Sechs Stunden nur das Hauptmenü im Video

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Image: Xbox Game Studio

Halo: Campaign Evolved rückt sein Main Menu in den Mittelpunkt eines ungewöhnlichen Videos.

Ein neues Video zu Halo: Campaign Evolved sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, da es sich vollständig auf das Hauptmenü des Spiels konzentriert – und das über eine Laufzeit von rund sechs Stunden.

Statt klassischem Gameplay oder Story-Szenen präsentiert das Material eine extrem lange, atmosphärische Darstellung des Menüs.

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8 Kommentare Added

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  2. ShadowTerror90 82295 XP Untouchable Star 1 | 21.06.2026 - 11:06 Uhr

    Ob sich das wirklich jemand bis zum Schluss anschaut?🤣🤣🤣

    Ich meine gibt genug Leute da draußen die extrem viel Langeweile haben.

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  3. Z0RN 517535 XP Xboxdynasty MVP Silber | 21.06.2026 - 11:17 Uhr

    Die Alternative zum Kaminfeuer an Weihnachten. 🤣

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  6. Knappe 04 143140 XP Master-at-Arms Silber | 21.06.2026 - 11:19 Uhr

    Ich habe kurz rein geschaut und ein bisschen der stimmigen Musik gelauscht. Aber sechs Stunden sind mir viel zu lang.

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