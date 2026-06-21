Halo: Campaign Evolved: Sechs Stunden nur das Hauptmenü im Video

Halo: Campaign Evolved rückt sein Main Menu in den Mittelpunkt eines ungewöhnlichen Videos.

Ein neues Video zu Halo: Campaign Evolved sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, da es sich vollständig auf das Hauptmenü des Spiels konzentriert – und das über eine Laufzeit von rund sechs Stunden.

Statt klassischem Gameplay oder Story-Szenen präsentiert das Material eine extrem lange, atmosphärische Darstellung des Menüs.