Halo: Campaign Evolved: Shooter erreicht Goldstatus – Early Access startet am 23. Juli

Die Entwicklung von Halo: Campaign Evolved ist abgeschlossen: Halo Studios hat bekannt gegeben, dass das Spiel offiziell den Goldstatus erreicht hat. Damit steht dem bevorstehenden Early Access nichts mehr im Weg.
Mit dem Erreichen des Goldstatus gilt die Entwicklung als abgeschlossen. Der Fokus des Teams liegt nun auf dem Feinschliff sowie möglichen Day-One-Updates vor dem Start.
Halo Studios bestätigte die Neuigkeit mit einer kurzen Mitteilung:
„Halo: Campaign Evolved ist OFFIZIELL GOLD und der Early Access beginnt am 23. Juli.“
Spieler mit Zugang zum Early Access können somit bereits ab dem 23. Juli in das neue Halo-Abenteuer einsteigen.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr schön. Läuft alles nach Zeitplan. So mag ich das. Freue mich sehr drauf🙂
Nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr geht’s los. Richtiger Hype.😍
Das freut mich.
Bin auf die Performance gespannt
Dann möchte ich mich schonmal im Voraus bei den tapferen Betatestern bedanken, ich kann noch warten.
Ich glaub so Beta wird dat net.
Wir werden sehen 🧐…
Glückwunsch zum Goldstatus. Wünsche allen viel Spaß mit Halo Ende Juli. 🙂
Nur um ein paar Tage früher zu spielen, werde ich aber keine 20 € mehr ausgeben 😆
Paar Tage früher und vor allem das Artbook waren es mir wert. Bin aber auch großer Fan von Halo.🙂
Super Nachricht freue mich schon drauf 👍🏻
Das wird auf jeden Fall gezockt. Da freu ich mich drauf. 😁
Wird mal Zeit, dass die meine Collectors Edition versenden. In Mexiko wurden sogar schon welche ausgeliefert ^^