Halo: Campaign Evolved: Shooter erreicht Goldstatus – Early Access startet am 23. Juli

Es ist offiziell: Halo: Campaign Evolved ist fertig und startet in wenigen Tagen!

Die Entwicklung von Halo: Campaign Evolved ist abgeschlossen: Halo Studios hat bekannt gegeben, dass das Spiel offiziell den Goldstatus erreicht hat. Damit steht dem bevorstehenden Early Access nichts mehr im Weg.

Mit dem Erreichen des Goldstatus gilt die Entwicklung als abgeschlossen. Der Fokus des Teams liegt nun auf dem Feinschliff sowie möglichen Day-One-Updates vor dem Start.

Halo Studios bestätigte die Neuigkeit mit einer kurzen Mitteilung:

„Halo: Campaign Evolved ist OFFIZIELL GOLD und der Early Access beginnt am 23. Juli.“

Spieler mit Zugang zum Early Access können somit bereits ab dem 23. Juli in das neue Halo-Abenteuer einsteigen.