Halo: Campaign Evolved: Shooter erreicht Goldstatus – Early Access startet am 23. Juli

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Image: Xbox Game Studios

Es ist offiziell: Halo: Campaign Evolved ist fertig und startet in wenigen Tagen!

Die Entwicklung von Halo: Campaign Evolved ist abgeschlossen: Halo Studios hat bekannt gegeben, dass das Spiel offiziell den Goldstatus erreicht hat. Damit steht dem bevorstehenden Early Access nichts mehr im Weg.

Mit dem Erreichen des Goldstatus gilt die Entwicklung als abgeschlossen. Der Fokus des Teams liegt nun auf dem Feinschliff sowie möglichen Day-One-Updates vor dem Start.

Halo Studios bestätigte die Neuigkeit mit einer kurzen Mitteilung:

„Halo: Campaign Evolved ist OFFIZIELL GOLD und der Early Access beginnt am 23. Juli.“

Spieler mit Zugang zum Early Access können somit bereits ab dem 23. Juli in das neue Halo-Abenteuer einsteigen.

Quelle
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34 Kommentare Added

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  1. Robilein 1301520 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 14.07.2026 - 08:34 Uhr

    Sehr schön. Läuft alles nach Zeitplan. So mag ich das. Freue mich sehr drauf🙂

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  5. Katanameister 497500 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 14.07.2026 - 09:13 Uhr

    Dann möchte ich mich schonmal im Voraus bei den tapferen Betatestern bedanken, ich kann noch warten.

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  6. Vayne1986 67125 XP Romper Domper Stomper | 14.07.2026 - 09:17 Uhr

    Glückwunsch zum Goldstatus. Wünsche allen viel Spaß mit Halo Ende Juli. 🙂

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  7. GERxJOHNNY 104290 XP Elite User | 14.07.2026 - 09:34 Uhr

    Nur um ein paar Tage früher zu spielen, werde ich aber keine 20 € mehr ausgeben 😆

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  10. AnCaptain4u 281405 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.07.2026 - 10:51 Uhr

    Wird mal Zeit, dass die meine Collectors Edition versenden. In Mexiko wurden sogar schon welche ausgeliefert ^^

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