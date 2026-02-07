Halo: Campaign Evolved: Shooter peilt Sommer‑Release an – Insider spricht von Juni bis September

Seit der offiziellen Vorstellung von Halo: Campaign Evolved bei der Halo Championship Series ist es auffällig ruhig geworden. Microsoft und Halo Studios haben kaum neue Informationen geliefert, doch laut Tom Warren soll die Wartezeit nicht mehr allzu lang dauern, wie wir berichtet haben.
Der Insider berichtet, dass das Team einen Release im Sommer anvisiert. Intern sei ein Zeitraum zwischen Ende Juni und Ende September im Gespräch. Damit würde das Remake der ikonischen Bungie‑Kampagne deutlich früher erscheinen, als viele Fans nach der langen Funkstille erwartet hatten.
Halo: Campaign Evolved gilt als eines der ambitioniertesten Projekte der Reihe seit Jahren. Das Remake soll die ursprüngliche Kampagne modernisieren, ohne ihren Kern zu verlieren – ein Balanceakt, der für viele von euch entscheidend sein dürfte.
Offiziell bestätigt ist der Sommer‑Release nicht. Doch die Quelle gilt als verlässlich, und die zeitliche Einordnung passt zu Microsofts Strategie, große First‑Party‑Titel über das Jahr verteilt zu platzieren.
Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt es ein Gerücht – aber eines, das die Halo‑Community gerade sehr aufmerksam verfolgt.
Dieses Spiel ist so was von uninteressant. Hab ich schon so oft, in verschiedenen Versionen, durchgespielt. Meine Güte, wie oft will man dieses Spiel noch melken? War ein gutes Spiel aber damals vor 25 Jahren. Ein neuer Teil wäre klasse gewesen. Stattdessen bekommen wir ein 25 Jahre altes Spiel im neuem Kleid. Remastered und Remakes. Das kann ich nicht mehr hören. Und ein Spiel dass schon ein Viertel Jahrhunder alt ist, ist eventuell auch nicht mehr so gut heutzutage.
Na ja im Gegensatz zu Gears Reloaded, welches spielerisch wirklich absolut Veraltet ist wird bei dem HaloCE Remake viel mehr gemacht um es zumindest Modern wirken zu lassen(Neue Engine/Look, Sprint ect.)
Aber ich stimme generell zu… Ein völlig neues HALO wäre interessanter gewesen aber MS geht es eben um’s schnelle GELD
Tatsächlich fände ich ein neues Spiel auch besser oder mal ein StoryDLC für Halo Infinity, weil das Ende ist schon recht offen. Grafisch sieht Teil 1 Remake schon top aus, kann man machen aber Teil 1 ist der schlechteste Teil.