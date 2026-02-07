Halo: Campaign Evolved: Shooter peilt Sommer‑Release an – Insider spricht von Juni bis September

Seit der offiziellen Vorstellung von Halo: Campaign Evolved bei der Halo Championship Series ist es auffällig ruhig geworden. Microsoft und Halo Studios haben kaum neue Informationen geliefert, doch laut Tom Warren soll die Wartezeit nicht mehr allzu lang dauern, wie wir berichtet haben.

Der Insider berichtet, dass das Team einen Release im Sommer anvisiert. Intern sei ein Zeitraum zwischen Ende Juni und Ende September im Gespräch. Damit würde das Remake der ikonischen Bungie‑Kampagne deutlich früher erscheinen, als viele Fans nach der langen Funkstille erwartet hatten.

Halo: Campaign Evolved gilt als eines der ambitioniertesten Projekte der Reihe seit Jahren. Das Remake soll die ursprüngliche Kampagne modernisieren, ohne ihren Kern zu verlieren – ein Balanceakt, der für viele von euch entscheidend sein dürfte.

Offiziell bestätigt ist der Sommer‑Release nicht. Doch die Quelle gilt als verlässlich, und die zeitliche Einordnung passt zu Microsofts Strategie, große First‑Party‑Titel über das Jahr verteilt zu platzieren.

Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt es ein Gerücht – aber eines, das die Halo‑Community gerade sehr aufmerksam verfolgt.