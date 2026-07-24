Halo: Campaign Evolved: Shooter zeigt sich im Launch-Trailer – die große Reise beginnt von Neuem

Mit einem neuen Launch-Trailer zu Halo: Campaign Evolved stimmt Halo Studios auf die Rückkehr des Master Chief ein. Das von Grund auf neu entwickelte Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox, während Käufer der Premium Edition bereits seit dem 23. Juli im Early Access spielen können.

Die Geschichte führt erneut auf den geheimnisvollen Ring Halo. Nach einer Bruchlandung muss der Master Chief gemeinsam mit seiner KI-Begleiterin Cortana die Menschheit gegen die Covenant verteidigen und gleichzeitig die dunklen Geheimnisse der Ringwelt aufdecken.

Vier-Spieler-Koop, neue Missionen und 42 Skulls

Halo: Campaign Evolved bleibt der ursprünglichen Kampagne treu, erweitert und modernisiert sie aber in zahlreichen Bereichen. Neben hochauflösender Grafik und einer überarbeiteten Steuerung gibt es auf Konsolen einen lokalen 2-Spieler-Splitscreen-Koop.

Online können sogar bis zu vier Spieler gemeinsam antreten. Dabei wird Cross-Platform-Koop zwischen Konsole und PC unterstützt.

Zusätzlich zur bekannten Kampagne enthält das Remake drei neue Missionen sowie ein erweitertes Arsenal an Waffen und Fahrzeugen.

Für zusätzliche Abwechslung sorgen insgesamt 42 Skulls, mit denen verschiedene Gameplay-Elemente verändert werden können. Ebenfalls enthalten ist der neue Campaign Remix, der bekannte Missionen unter veränderten Bedingungen erneut spielbar macht.

Der jetzt veröffentlichte Launch-Trailer gibt weitere Eindrücke von der modernisierten Kampagne und stimmt auf den weltweiten Release am 28. Juli ein.