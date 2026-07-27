Halo: Campaign Evolved: So stark haben sich die legendären Waffen in 25 Jahren verändert

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Image: Xbox Game Studios

Halo: Campaign Evolved – Dieser Vergleich zeigt 25 Jahre Waffen-Evolution.

Die Evolution der Waffen steht bei Halo: Campaign Evolved im Mittelpunkt eines neuen Vergleichsvideos. Dabei werden die verschiedenen Versionen direkt gegenübergestellt und die Entwicklung vom Original über das Remaster bis zum Remake gezeigt.

Der Vergleich konzentriert sich auf die Waffen und macht die Unterschiede zwischen den drei Versionen unmittelbar sichtbar.

Fans können dadurch direkt nachvollziehen, wie sich die Darstellung der bekannten Halo-Waffen über Original, Remaster und das neue Halo: Campaign Evolved hinweg verändert hat.

Gerade der direkte Wechsel zwischen den einzelnen Fassungen macht den Vergleich interessant. Statt die jeweiligen Versionen getrennt zu betrachten, werden die Waffen unmittelbar gegenübergestellt.

Wer sehen möchte, wie sich Halo: Campaign Evolved im direkten Vergleich mit seinen Vorgängerversionen präsentiert, bekommt mit dem Video einen kompakten Blick auf die Waffen-Evolution der verschiedenen Fassungen.

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 514800 XP Xboxdynasty MVP Silber | 27.07.2026 - 17:15 Uhr

    Einige Waffen scheinen sich verbessert zu haben wie das Sturmgewehr oder Plasmagewehr.

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  2. GERxJOHNNY 109570 XP Master User | 27.07.2026 - 17:26 Uhr

    Das Sturmgewehr ist meine absolute Lieblingswaffe. Das hatte ich in Teil 2 schmerzlich vermisst

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  3. Robilein 1308080 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 27.07.2026 - 18:08 Uhr

    Das Sturmgewehr und die gute alte Needler, schon geile Waffen.

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  5. Ralle89 207200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.07.2026 - 18:51 Uhr

    da sieht man mal wie die Zeit vergeht sieht super aus mittlerweile

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