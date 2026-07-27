Halo: Campaign Evolved: So stark haben sich die legendären Waffen in 25 Jahren verändert

Die Evolution der Waffen steht bei Halo: Campaign Evolved im Mittelpunkt eines neuen Vergleichsvideos. Dabei werden die verschiedenen Versionen direkt gegenübergestellt und die Entwicklung vom Original über das Remaster bis zum Remake gezeigt.

Der Vergleich konzentriert sich auf die Waffen und macht die Unterschiede zwischen den drei Versionen unmittelbar sichtbar.

Fans können dadurch direkt nachvollziehen, wie sich die Darstellung der bekannten Halo-Waffen über Original, Remaster und das neue Halo: Campaign Evolved hinweg verändert hat.

Gerade der direkte Wechsel zwischen den einzelnen Fassungen macht den Vergleich interessant. Statt die jeweiligen Versionen getrennt zu betrachten, werden die Waffen unmittelbar gegenübergestellt.

Wer sehen möchte, wie sich Halo: Campaign Evolved im direkten Vergleich mit seinen Vorgängerversionen präsentiert, bekommt mit dem Video einen kompakten Blick auf die Waffen-Evolution der verschiedenen Fassungen.