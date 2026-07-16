Halo: Campaign Evolved: Stürmt die PlayStation-Vorbesteller-Charts in den USA

Halo Campaign Evolved gehört bereits zu den meistvorbestellten Spielen im US-PlayStation-Store und wird nur von GTA 6 übertroffen.

Der Master Chief sorgt offenbar auch auf PlayStation für großes Interesse. Halo Campaign Evolved hat es in den US-Vorbesteller-Charts des PlayStation Store auf den zweiten Platz geschafft und muss sich aktuell nur Grand Theft Auto VI geschlagen geben.

Die Platzierung unterstreicht das große Interesse der PlayStation-Community an der traditionsreichen Xbox-Marke. Dass ein Halo-Titel auf einer Sony-Plattform zu den meistvorbestellten Spielen zählt, wäre noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen.

Lediglich Grand Theft Auto VI belegt derzeit einen höheren Rang in den US-Charts. Hinter Halo Campaign Evolved folgen weitere kommende Veröffentlichungen, womit sich der Shooter aktuell in einer außergewöhnlich starken Position befindet.

Die Vorbesteller-Charts spiegeln zwar nicht zwangsläufig die späteren Verkaufszahlen wider, gelten jedoch als guter Indikator für das Interesse der Spieler vor dem Release. Für Halo Campaign Evolved ist die aktuelle Platzierung deshalb ein deutliches Signal, dass der Master Chief auch außerhalb des Xbox-Ökosystems auf großes Interesse stößt.