Halo: Campaign Evolved: Technik-Check auf Xbox, PC und ROG Xbox Ally X

Nach der offiziellen Enthüllung von Halo: Campaign Evolved haben die Technikexperten von Digital Foundry nun einen ersten ausführlichen Blick auf die Neuauflage geworfen. Im Mittelpunkt stehen dabei die grafischen Verbesserungen, die Performance auf verschiedenen Plattformen sowie die Frage, wie nah die Neuinterpretation dem legendären Original von Halo: Combat Evolved bleibt.

Halo Studios setzt bei der Neuauflage vollständig auf die Unreal Engine 5 und hat das komplette Abenteuer technisch von Grund auf neu aufgebaut.

Anders als frühere Anniversary-Versionen konzentriert sich Campaign Evolved ausschließlich auf die Kampagne und verzichtet auf einen Multiplayer-Modus.

Das Ziel ist es, das ursprüngliche Halo-Erlebnis mit moderner Technik neu zu erschaffen.

Im Vergleich zum Original fallen vor allem die deutlich überarbeiteten Umgebungen, die detaillierteren Modelle, die modernen Beleuchtungssysteme und die verbesserten Effekte auf.

Gleichzeitig versuchen die Entwickler, die ikonische Atmosphäre und den visuellen Stil des Klassikers beizubehalten, anstatt das Spiel komplett neu zu interpretieren.

Der Technik-Check beleuchtet unter anderem folgende Punkte:

Umfangreicher Vergleich zwischen Halo: Combat Evolved und Halo: Campaign Evolved

Einsatz der Unreal Engine 5

Überarbeitete Beleuchtung und Schatteneffekte

Neu gestaltete Charakter- und Umgebungsmodelle

Erste Performance-Eindrücke auf Xbox Series X

Analyse der PC-Version

Test auf dem ROG Xbox Ally X

Bewertung der künstlerischen Umsetzung im Vergleich zum Original

Erste Einschätzung zu möglichen UE5-spezifischen Herausforderungen

Besonders interessant ist dabei die Frage, ob Halo Studios die Balance zwischen moderner Technik und dem ursprünglichen Look des Xbox-Klassikers treffen kann. Erste Eindrücke deuten darauf hin, dass die Entwickler großen Wert darauf gelegt haben, die Identität des Originals zu bewahren und gleichzeitig von den Möglichkeiten der Unreal Engine 5 zu profitieren.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Käufer der Premium Edition erhalten bis zu fünf Tage Vorabzugang ab dem 23. Juli 2026.