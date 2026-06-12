Halo: Campaign Evolved: Technik-Check auf Xbox, PC und ROG Xbox Ally X

Nach der offiziellen Enthüllung von Halo: Campaign Evolved haben die Technikexperten von Digital Foundry nun einen ersten ausführlichen Blick auf die Neuauflage geworfen. Im Mittelpunkt stehen dabei die grafischen Verbesserungen, die Performance auf verschiedenen Plattformen sowie die Frage, wie nah die Neuinterpretation dem legendären Original von Halo: Combat Evolved bleibt.
Halo Studios setzt bei der Neuauflage vollständig auf die Unreal Engine 5 und hat das komplette Abenteuer technisch von Grund auf neu aufgebaut.
Anders als frühere Anniversary-Versionen konzentriert sich Campaign Evolved ausschließlich auf die Kampagne und verzichtet auf einen Multiplayer-Modus.
Das Ziel ist es, das ursprüngliche Halo-Erlebnis mit moderner Technik neu zu erschaffen.
Im Vergleich zum Original fallen vor allem die deutlich überarbeiteten Umgebungen, die detaillierteren Modelle, die modernen Beleuchtungssysteme und die verbesserten Effekte auf.
Gleichzeitig versuchen die Entwickler, die ikonische Atmosphäre und den visuellen Stil des Klassikers beizubehalten, anstatt das Spiel komplett neu zu interpretieren.
Der Technik-Check beleuchtet unter anderem folgende Punkte:
- Umfangreicher Vergleich zwischen Halo: Combat Evolved und Halo: Campaign Evolved
- Einsatz der Unreal Engine 5
- Überarbeitete Beleuchtung und Schatteneffekte
- Neu gestaltete Charakter- und Umgebungsmodelle
- Erste Performance-Eindrücke auf Xbox Series X
- Analyse der PC-Version
- Test auf dem ROG Xbox Ally X
- Bewertung der künstlerischen Umsetzung im Vergleich zum Original
- Erste Einschätzung zu möglichen UE5-spezifischen Herausforderungen
Besonders interessant ist dabei die Frage, ob Halo Studios die Balance zwischen moderner Technik und dem ursprünglichen Look des Xbox-Klassikers treffen kann. Erste Eindrücke deuten darauf hin, dass die Entwickler großen Wert darauf gelegt haben, die Identität des Originals zu bewahren und gleichzeitig von den Möglichkeiten der Unreal Engine 5 zu profitieren.
Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Käufer der Premium Edition erhalten bis zu fünf Tage Vorabzugang ab dem 23. Juli 2026.
53 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nach Halo Infinite der nächste Referenz Egoshooter, wenn es um SP Kampagnen geht. Halo liefert da einfach immer ab.
Optisch ist das Spiel ein Brett und vor allem die Beleuchtung und das Wasser sind atemberaubend. Dazu läuft es super in stabilen 60 fps. Mehr kann man nicht verlangen. Ein Traum.❤️
Wow sieht Hammer aus
Sieht wirklich gut aus. Freue mich drauf. Habe auch die premium Edition vorbestellt. Ich kann bei halo keine 5 Tage warten.^^ letzten einen Trailer bei PlayStation gesehen. Es fühlt sich so falsch an das der Titel auf die Konkurrenz kommt. Obwohl es mich ja nicht interessieren müsste. Kann es ja trotzdem spielen.
Nach dem Infinite-Müll endlich wieder ein gutes Halo, auch wenn es nur das (erweiterte) Remake von Teil 1 ist.
Extra neue Missionen eingebaut, auch geil
Bin mal gespannt wie es auf der PS5 Pro läuft, da müsste es ja noch viel besser aussehen, die hat ja viel mehr Power als die Series X und dazu noch PSSR.
Zu offensichtlich. Das ist billig.
Wo er Recht hat…
Dann muss die normale PS5 aber ziemlicher Kot sein.
Bist neu als Konsolero, oder wieso weißt du nicht, dass PS5 und Series X nicht weit auseinander sind?
Da gab’s hier schon mehr als genug Vergleichsvideos
Wird halt die beste Konsolenversion.
Ich vermute mindestens 12k bei 480 FPS.
Das Ding ist so gut, Sony kann nicht einmal Bravias produzieren welche die pure Rohleistung vernünftig darstellen können. 🤣
„Zu offensichtlich. Das ist billig.“
So kontert man.
Bei Dir kann ich leider nicht übertrieben antworten. Wäre ich nur halb so depressiv hätte ich mir längst den Strick genommen oder besser endlich Hilfe gesucht.
Mit leeren Phrasen kontert man nicht, sondern mit Fakten, die du nicht hast.
Fakt ist: PS5 und Series X sind sich leistungsmäßig ziemlich ähnlich
Ach? Du weißt Dinge.
Wenn du dich selbst davon überzeugen willst, dann schaue dir die hier regelmäßig geposten Vergleichsvideos an.
Aber Obacht: dir wird nicht gefallen, was es zu sehen gibt
Und wieder der Playstation Fanboy der ach so große Masterrace PCler.
Du machst Dich echt lächerlich hier.
Wüsste zwar keine gravierenden Unterschiede bei den Basisgeräten aber okay. Ihr habt euch alle sofort die Wunder Pro geholt.
Quasi pro Pixel 100 Euronen mehr bezahlt. So gewaltig ist der Unterschied.
Nicht jeder sich die Pro geholt. Warum auch.
Trotzdem wird die Pro das beste Konsolenerlebnis bieten. Ist Fakt auch wenn es weh tut.
Jeder weiß, das du nur n Xter trollacc. bist. Solche Verharmlosungen und Unterstellungen zum Soiz. sollten gebannt werden.
@Z0RN
Ertappt. Bin bei Nummer 27 angelangt. Verrate niemanden, dass ich auch Hills bin. Bitte verprich mir das.
Wie gewohnt werden da kaum Unterschiede dazwischen sein. Die müsste man wohl wieder mit der Lupe suchen.
Ich werd es eh zocken. Daher brauche ich keine Videos
Halo sieht sensationell aus❤️💙💚
Diese Tentpole IP hat nichts auf der Konkurrenzplattform zu suchen. Eine absolute Dummheit, es überhaupt auszulagern und eine Niederlage, es nicht nachträglich wieder abzuziehen.
Wenn jemand Halo Fan ist und auf die mMn nicht so leckeren Fanta Exotic steht, dann gibt es da jetzt Fanta Halo Dosen.
Ich trinke die ganz normale Orange. Das ist die CoD Version.
Forza, Diablo gibt es auch. Je nach Sorte. Und Gewinnspiele. Hab aber kein Bock mich dort zu registrieren.
Wollte das nur mitteilen und nicht als Kontaktformular schicken. Denke für die meisten ist das schon bekannt. Mir ist es nur eben aufgefallen weil ich das Zeug so selten trinke.