Halo: Campaign Evolved: Umfangreiche 28 Minuten Gameplay-Demo aus klassischer Mission veröffentlicht

Halo: Campaign Evolved zeigt 28 Minuten Gameplay aus Assault on the Control Room.

Ein neues Gameplay-Video zu Halo: Campaign Evolved zeigt eine rund 28-minütige Demo aus der ikonischen Mission Assault on the Control Room und gibt einen detaillierten Einblick in die überarbeitete Kampagne.

Das Material stammt aus einer Pre-Release-Version und wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase präsentiert.

Klassische Mission im neuen Gewand

Die gezeigte Demo konzentriert sich vollständig auf einen durchgehenden Playthrough der bekannten Mission und zeigt, wie sich das Remake spielerisch und visuell weiterentwickelt hat.

Im Fokus stehen dabei:

überarbeitete Level-Struktur der Originalmission

modernisierte Gegner- und Kampfbegegnungen

verbesserte Inszenierung der klassischen Halo-Kampagne

neue visuelle Effekte und Umgebungsdetails

Gameplay aus einer Pre-Release-Version

Das gezeigte Material basiert auf einer frühen Version des Spiels und soll einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie die Neuauflage klassischer Halo-Missionen umgesetzt wird.

Die Demo legt dabei den Schwerpunkt auf klassische Kampagnen-Action ohne zusätzliche Modifikatoren oder alternative Perspektiven.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5. Wer die Premium Edition vorbestellt, erhält bis zu 5 Tage Early Access ab dem 23. Juli 2026.