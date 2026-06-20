Halo: Campaign Evolved: Umfangreiches FAQ – alle Antworten im Überblick

Die Entwickler von Halo: Campaign Evolved haben ein umfangreiches FAQ veröffentlicht, das zahlreiche zentrale Fragen zum kommenden Remake der Kultkampagne beantwortet.
Von Skull-System, Koop-Features und Plattform-Anforderungen bis hin zu Content-Plänen und Collector’s Edition – hier ist alles kompakt, vollständig und im Überblick zusammengefasst.
Skulls-System: Freischalten statt sofort nutzen
Im neuen Kampagnensystem sind Skulls nicht direkt von Beginn an aktiv verfügbar. Spieler müssen sie zunächst im Spiel finden und einsammeln, bevor sie als Modifikatoren genutzt werden können.
Pro Mission sind insgesamt 3 versteckte Skulls enthalten, zusätzlich gibt es weitere 3 Skulls, die durch das Freischalten des sogenannten Campaign Remix erhalten werden.
Collector’s Edition: Ausverkauft – keine Nachproduktion geplant
Die Nachfrage nach der Collector’s Edition war laut Entwickler „überwältigend“. Die Edition war von Anfang an als limitierte Auflage geplant und ist inzwischen komplett ausverkauft.
Ein Restock ist ausgeschlossen.
Zum Thema Reselling wurde erklärt:
- Es gab keine Hinweise auf großflächiges Scalping
- Nur ein sehr kleiner Anteil auffälliger Käufe wurde storniert
- Einzelne frei werdende Einheiten können durch Stornierungen noch nachträglich wieder in den Verkauf gelangen
Zusätzlich wurde bestätigt, dass im Laufe des Jahres weitere Halo-Sammlerstücke in Kooperation mit Partnern erscheinen sollen, passend zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe.
Account-Pflicht & Plattform-Details (Xbox, PlayStation, Steam)
Für das Spielen – egal ob Solo oder Koop – ist ein Microsoft-Konto mit Xbox Gamertag verpflichtend, unabhängig von der Plattform.
Xbox Series X|S
- Zweiter Spieler im Splitscreen benötigt eigenes Microsoft-Konto
- Online-Koop erfordert Xbox Game Pass (aktiv)
PlayStation 5
- Beide Spieler benötigen PlayStation Plus
- Zusätzlich ist ein verknüpftes Microsoft-Konto notwendig
- PlayStation Plus ermöglicht auch Online-Koop
Steam
- Microsoft-Konto muss mit Steam verknüpft werden
Zum Launch wird empfohlen, ein Microsoft-Konto bereits im Voraus zu erstellen, um direkt starten zu können.
Foto Mode & Theater Mode: aktuell nicht geplant
Ein klassischer Foto- oder Theatermodus ist derzeit nicht vorgesehen.
Allerdings können Spieler kreative Möglichkeiten nutzen:
- Kombination aus „Blind Skull“ (entfernt HUD und Waffenanzeige)
- „Acrophobia Skull“ (ermöglicht freies Fliegen)
Damit lassen sich dennoch beeindruckende Screenshots erstellen.
Hitmarker: Abschaltbar
Die Trefferanzeige (Hitmarker) ist standardmäßig aktiv, kann aber jederzeit über die Einstellungen deaktiviert werden.
Rüstung: Mark IV nur in Bonus-Missionen
Die beliebte Mark IV Rüstung wird nicht im gesamten Spiel verfügbar sein.
Sie ist exklusiv auf die drei neuen Bonus-Missionen beschränkt.
Third-Person-Modus: Optional über Skull-System
Der Third-Person-Modus ist kein Standard-Feature, sondern wird über einen speziellen Skull freigeschaltet.
- Name: „Perspective Skull“
- Muss in einer der 13 Missionen gefunden werden
- Danach kann die Perspektive optional aktiviert werden
Stanchion-Gewehr: Nur für Sgt. Johnson
Das neue Stanchion-Gewehr aus den Bonus-Missionen bleibt exklusiv:
- Gehört Sgt. Johnson
- Wird nicht frei im gesamten Spiel verfügbar sein
- Nur in den Prequel-Missionen nutzbar
Customization: Keine Auswirkungen auf Cutscenes
Auch wenn Spieler ihren Spartan individuell anpassen können, wird diese Anpassung nicht in Zwischensequenzen übernommen.
Grund: Die Story soll möglichst nah am Original gehalten werden.
LASO-Modus: Herausforderung bleibt, aber angepasst
LASO wird erneut als extrem schwieriger Modus umgesetzt.
Wichtig:
- Es werden nicht alle Skulls aktiv sein
- Es gibt eine speziell ausgewählte Skull-Kombination
- Details werden kurz vor Launch veröffentlicht
Koop-Balancing & neue Difficulty-Modifiers
Der Koop-Modus skaliert dynamisch mit der Spieleranzahl.
Anpassungen im Koop:
- Mehr Gegner je nach Lobby-Größe
- Höhere Chance auf Elite-Gegner-Ränge
- Verbesserte KI (Granaten-Ausweichen, taktisches Zurückziehen, gezielteres Feuer)
Zusätzlich neu: Difficulty Modifiers pro Spieler
Spieler können individuell einstellen:
- Schadensresistenz (mehr oder weniger Schaden nehmen)
- Schild-Regeneration
- Schaden durch Waffen & Granaten
- Nahkampfschaden
- Munitionsoptionen (z. B. Infinite Ammo, Bottomless Clip)
Hinweis: Einige Achievements sind deaktiviert, wenn diese Modi aktiv sind.
Backpack Reload bleibt erhalten – als Skull
Der bekannte Exploit aus dem Original kehrt zurück – allerdings nicht als Bug.
Mit dem „Stowed Reload Skull“ wird:
- Nachladen im ausgerüsteten Zustand ermöglicht
- Das klassische Verhalten des Originals nachgebildet
Kein Live-Service: Kein DLC-Plan
Die Entwickler betonen klar:
- Fokus liegt auf dem Remake der Kampagne
- Zusätzlich drei neue Prequel-Missionen
- Keine Live-Service-Struktur
- Keine geplanten DLCs, Firefight oder Content-Erweiterungen nach Release
Assassinations: Nicht enthalten
Es wird keine speziellen Assassination-Animationen geben.
Stattdessen bleiben klassische Mechaniken erhalten:
- Backsmacks bleiben One-Hit-Kills
- Stealth bleibt funktional und effektiv
Demo vor Release: Keine Pläne
Eine öffentliche Demo ist vor Launch nicht geplant.
Wer früher spielen möchte, kann:
- Premium Edition vorbestellen
- Bis zu 5 Tage Early Access erhalten
- Start: 23. Juli 2026
Neue Missionen sofort spielbar
Die drei neuen Prequel-Missionen sind direkt zum Spielstart verfügbar.
- Keine Freischaltbedingungen
- Kein Progression-Blocker
- Kein Paywall-Gating
Empfehlung für neue Spieler:
- Erst die Hauptkampagne spielen, da diese als Tutorial dient
Das FAQ zeigt deutlich: Halo: Campaign Evolved bleibt stark kampagnenfokussiert, erweitert das Original aber gezielt um moderne Systeme wie Koop-Skalierung, flexible Difficulty-Optionen und neue Gameplay-Perspektiven – ohne in Live-Service-Strukturen abzudriften.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Will nur die Kampagne spielen und bin gespannt wie die Flood sein wird.
Ich bin schon gespannt drauf freu mich
Ich wollte es von Anfang an im Third Person Modus spielen… das nervt mich jetzt!