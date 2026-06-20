Halo: Campaign Evolved: Umfangreiches FAQ – alle Antworten im Überblick

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Image: Xbox Game Studio

Umfangreiches FAQ zu Halo: Campaign Evolved veröffentlicht – alle Antworten im Überblick.

Die Entwickler von Halo: Campaign Evolved haben ein umfangreiches FAQ veröffentlicht, das zahlreiche zentrale Fragen zum kommenden Remake der Kultkampagne beantwortet.

Von Skull-System, Koop-Features und Plattform-Anforderungen bis hin zu Content-Plänen und Collector’s Edition – hier ist alles kompakt, vollständig und im Überblick zusammengefasst.

Skulls-System: Freischalten statt sofort nutzen

Im neuen Kampagnensystem sind Skulls nicht direkt von Beginn an aktiv verfügbar. Spieler müssen sie zunächst im Spiel finden und einsammeln, bevor sie als Modifikatoren genutzt werden können.

Pro Mission sind insgesamt 3 versteckte Skulls enthalten, zusätzlich gibt es weitere 3 Skulls, die durch das Freischalten des sogenannten Campaign Remix erhalten werden.

Collector’s Edition: Ausverkauft – keine Nachproduktion geplant

Die Nachfrage nach der Collector’s Edition war laut Entwickler „überwältigend“. Die Edition war von Anfang an als limitierte Auflage geplant und ist inzwischen komplett ausverkauft.

Ein Restock ist ausgeschlossen.

Zum Thema Reselling wurde erklärt:

  • Es gab keine Hinweise auf großflächiges Scalping
  • Nur ein sehr kleiner Anteil auffälliger Käufe wurde storniert
  • Einzelne frei werdende Einheiten können durch Stornierungen noch nachträglich wieder in den Verkauf gelangen

Zusätzlich wurde bestätigt, dass im Laufe des Jahres weitere Halo-Sammlerstücke in Kooperation mit Partnern erscheinen sollen, passend zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe.

Account-Pflicht & Plattform-Details (Xbox, PlayStation, Steam)

Für das Spielen – egal ob Solo oder Koop – ist ein Microsoft-Konto mit Xbox Gamertag verpflichtend, unabhängig von der Plattform.

Xbox Series X|S

  • Zweiter Spieler im Splitscreen benötigt eigenes Microsoft-Konto
  • Online-Koop erfordert Xbox Game Pass (aktiv)

PlayStation 5

  • Beide Spieler benötigen PlayStation Plus
  • Zusätzlich ist ein verknüpftes Microsoft-Konto notwendig
  • PlayStation Plus ermöglicht auch Online-Koop

Steam

  • Microsoft-Konto muss mit Steam verknüpft werden

Zum Launch wird empfohlen, ein Microsoft-Konto bereits im Voraus zu erstellen, um direkt starten zu können.

Foto Mode & Theater Mode: aktuell nicht geplant

Ein klassischer Foto- oder Theatermodus ist derzeit nicht vorgesehen.

Allerdings können Spieler kreative Möglichkeiten nutzen:

  • Kombination aus „Blind Skull“ (entfernt HUD und Waffenanzeige)
  • „Acrophobia Skull“ (ermöglicht freies Fliegen)

Damit lassen sich dennoch beeindruckende Screenshots erstellen.

Hitmarker: Abschaltbar

Die Trefferanzeige (Hitmarker) ist standardmäßig aktiv, kann aber jederzeit über die Einstellungen deaktiviert werden.

Rüstung: Mark IV nur in Bonus-Missionen

Die beliebte Mark IV Rüstung wird nicht im gesamten Spiel verfügbar sein.

Sie ist exklusiv auf die drei neuen Bonus-Missionen beschränkt.

Third-Person-Modus: Optional über Skull-System

Der Third-Person-Modus ist kein Standard-Feature, sondern wird über einen speziellen Skull freigeschaltet.

  • Name: „Perspective Skull“
  • Muss in einer der 13 Missionen gefunden werden
  • Danach kann die Perspektive optional aktiviert werden

Stanchion-Gewehr: Nur für Sgt. Johnson

Das neue Stanchion-Gewehr aus den Bonus-Missionen bleibt exklusiv:

  • Gehört Sgt. Johnson
  • Wird nicht frei im gesamten Spiel verfügbar sein
  • Nur in den Prequel-Missionen nutzbar

Customization: Keine Auswirkungen auf Cutscenes

Auch wenn Spieler ihren Spartan individuell anpassen können, wird diese Anpassung nicht in Zwischensequenzen übernommen.

Grund: Die Story soll möglichst nah am Original gehalten werden.

LASO-Modus: Herausforderung bleibt, aber angepasst

LASO wird erneut als extrem schwieriger Modus umgesetzt.

Wichtig:

  • Es werden nicht alle Skulls aktiv sein
  • Es gibt eine speziell ausgewählte Skull-Kombination
  • Details werden kurz vor Launch veröffentlicht

Koop-Balancing & neue Difficulty-Modifiers

Der Koop-Modus skaliert dynamisch mit der Spieleranzahl.

Anpassungen im Koop:

  • Mehr Gegner je nach Lobby-Größe
  • Höhere Chance auf Elite-Gegner-Ränge
  • Verbesserte KI (Granaten-Ausweichen, taktisches Zurückziehen, gezielteres Feuer)

Zusätzlich neu: Difficulty Modifiers pro Spieler

Spieler können individuell einstellen:

  • Schadensresistenz (mehr oder weniger Schaden nehmen)
  • Schild-Regeneration
  • Schaden durch Waffen & Granaten
  • Nahkampfschaden
  • Munitionsoptionen (z. B. Infinite Ammo, Bottomless Clip)

Hinweis: Einige Achievements sind deaktiviert, wenn diese Modi aktiv sind.

Backpack Reload bleibt erhalten – als Skull

Der bekannte Exploit aus dem Original kehrt zurück – allerdings nicht als Bug.

Mit dem „Stowed Reload Skull“ wird:

  • Nachladen im ausgerüsteten Zustand ermöglicht
  • Das klassische Verhalten des Originals nachgebildet

Kein Live-Service: Kein DLC-Plan

Die Entwickler betonen klar:

  • Fokus liegt auf dem Remake der Kampagne
  • Zusätzlich drei neue Prequel-Missionen
  • Keine Live-Service-Struktur
  • Keine geplanten DLCs, Firefight oder Content-Erweiterungen nach Release

Assassinations: Nicht enthalten

Es wird keine speziellen Assassination-Animationen geben.

Stattdessen bleiben klassische Mechaniken erhalten:

  • Backsmacks bleiben One-Hit-Kills
  • Stealth bleibt funktional und effektiv

Demo vor Release: Keine Pläne

Eine öffentliche Demo ist vor Launch nicht geplant.

Wer früher spielen möchte, kann:

  • Premium Edition vorbestellen
  • Bis zu 5 Tage Early Access erhalten
  • Start: 23. Juli 2026

Neue Missionen sofort spielbar

Die drei neuen Prequel-Missionen sind direkt zum Spielstart verfügbar.

  • Keine Freischaltbedingungen
  • Kein Progression-Blocker
  • Kein Paywall-Gating

Empfehlung für neue Spieler:

  • Erst die Hauptkampagne spielen, da diese als Tutorial dient

Das FAQ zeigt deutlich: Halo: Campaign Evolved bleibt stark kampagnenfokussiert, erweitert das Original aber gezielt um moderne Systeme wie Koop-Skalierung, flexible Difficulty-Optionen und neue Gameplay-Perspektiven – ohne in Live-Service-Strukturen abzudriften.

Quelle
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20 Kommentare Added

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  1. Krawallier 171655 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 20.06.2026 - 18:26 Uhr

    Will nur die Kampagne spielen und bin gespannt wie die Flood sein wird.

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