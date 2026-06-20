Halo: Campaign Evolved: Unterliegt auf PS5 offenbar besonderen Plattformanforderungen für Splitscreen

Halo: Campaign Evolved könnte auf der PS5 mit besonderen Voraussetzungen für den lokalen Splitscreen-Koop erscheinen. Laut einer offiziellen FAQ müssen beide Spieler jeweils über ein eigenes PlayStation-Network-Konto, ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement sowie ein verknüpftes Microsoft-Konto verfügen.
Die Angaben sorgen derzeit für Diskussionen, da lokale Koop-Modi auf Konsolen traditionell als unkomplizierte Couch-Gaming-Erfahrung gelten. Die genannten Anforderungen betreffen dabei vor allem die Nutzung der PlayStation-Plattform und deren Kontensystem.
Während auf Xbox ebenfalls separate Microsoft-Konten für beide Spieler erforderlich sind, wird in der FAQ kein vergleichbarer Hinweis auf zusätzliche Abonnements genannt. Die unterschiedlichen Voraussetzungen scheinen daher vor allem aus den jeweiligen Plattformrichtlinien und Account-Strukturen zu resultieren.
Sollten die Angaben Bestand haben, müssten PS5-Spieler für den Splitscreen-Modus neben zwei Microsoft-Konten auch die von Sony geforderten PlayStation-Konten und PlayStation-Plus-Mitgliedschaften bereitstellen.
Eine offizielle Stellungnahme zu den Hintergründen der Anforderungen liegt bislang nicht vor. Aktuell deutet jedoch alles darauf hin, dass die Voraussetzungen an die Nutzung der PlayStation-Plattform gebunden sind und nicht speziell von Halo: Campaign Evolved selbst eingeführt wurden.
Hier der Auszug aus dem FAQ:
- XBOX Series X|S: Wenn du auf einer XBOX-Konsole im Split-Screen-Modus spielst, benötigt der zweite Spieler ebenfalls ein eigenes Microsoft-Konto. Wenn du online im Koop-Modus spielen möchtest, benötigst du ein aktives XBOX Game Pass-Abonnement.
- PlayStation 5: Wenn du auf der PlayStation 5 im Split-Screen-Modus spielst, müssen beide Konten über PlayStation Plus verfügen und mit einem Microsoft-Konto verknüpft sein. Mit diesen aktiven PlayStation-Plus-Abonnements hast du außerdem Zugriff auf den Online-Koop-Modus.
- Steam: Wenn du über Steam spielst, musst du dein Konto mit einem Microsoft-Konto verknüpfen.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Problem liegt an Sony und nicht an Microsoft. Denn Sony verlangt bei sowas geld und erhaelt auch das Geld fuer das Abo.
Für den lokalen Koop-Modus in Street Fighter 6 und den lokalen Split-Screen-Koop in Gran Turismo 7 benötig man kein PS Plus-Abonnement.
Wo steht in der News Street Fighter oder Gran Turismo?
Beide Kommentare lesen und Kontext verstehen
Weil Capcom bspw. MS ist?
Nein das Problem ist mit den Richtlinien von Sony, da man sich hier bei XBOX Live Account sich anmelden muss. Also muss dies Sony aendern, dass man dafuer einen PSN Plus Account benoetigt.
Denn auf XBOX und PC ist dies nicht der Fall.
Sony’s making the players life miserable. But of course those Ponys are blaming XBOX.😩
Nervig aber mich betrifft das ja zum Glück nicht 😂