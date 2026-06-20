Halo: Campaign Evolved: Unterliegt auf PS5 offenbar besonderen Plattformanforderungen für Splitscreen

Für Halo auf PS5 könnten zwei PlayStation-Plus-Abos nötig sein – offenbar wegen Sonys Vorgaben.

Halo: Campaign Evolved könnte auf der PS5 mit besonderen Voraussetzungen für den lokalen Splitscreen-Koop erscheinen. Laut einer offiziellen FAQ müssen beide Spieler jeweils über ein eigenes PlayStation-Network-Konto, ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement sowie ein verknüpftes Microsoft-Konto verfügen.

Die Angaben sorgen derzeit für Diskussionen, da lokale Koop-Modi auf Konsolen traditionell als unkomplizierte Couch-Gaming-Erfahrung gelten. Die genannten Anforderungen betreffen dabei vor allem die Nutzung der PlayStation-Plattform und deren Kontensystem.

Während auf Xbox ebenfalls separate Microsoft-Konten für beide Spieler erforderlich sind, wird in der FAQ kein vergleichbarer Hinweis auf zusätzliche Abonnements genannt. Die unterschiedlichen Voraussetzungen scheinen daher vor allem aus den jeweiligen Plattformrichtlinien und Account-Strukturen zu resultieren.

Sollten die Angaben Bestand haben, müssten PS5-Spieler für den Splitscreen-Modus neben zwei Microsoft-Konten auch die von Sony geforderten PlayStation-Konten und PlayStation-Plus-Mitgliedschaften bereitstellen.

Eine offizielle Stellungnahme zu den Hintergründen der Anforderungen liegt bislang nicht vor. Aktuell deutet jedoch alles darauf hin, dass die Voraussetzungen an die Nutzung der PlayStation-Plattform gebunden sind und nicht speziell von Halo: Campaign Evolved selbst eingeführt wurden.

Hier der Auszug aus dem FAQ:

XBOX Series X|S: Wenn du auf einer XBOX-Konsole im Split-Screen-Modus spielst, benötigt der zweite Spieler ebenfalls ein eigenes Microsoft-Konto. Wenn du online im Koop-Modus spielen möchtest, benötigst du ein aktives XBOX Game Pass-Abonnement.

PlayStation 5: Wenn du auf der PlayStation 5 im Split-Screen-Modus spielst, müssen beide Konten über PlayStation Plus verfügen und mit einem Microsoft-Konto verknüpft sein. Mit diesen aktiven PlayStation-Plus-Abonnements hast du außerdem Zugriff auf den Online-Koop-Modus.

Steam: Wenn du über Steam spielst, musst du dein Konto mit einem Microsoft-Konto verknüpfen.