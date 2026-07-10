Halo: Campaign Evolved: Veröffentlicht ungewöhnliches ASMR-Video

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Image: Xbox Game Studios

Halo: Campaign Evolved überrascht mit 30 Minuten entspannter Atmosphäre aus der Covenant-Schiffswelt.

Nach intensiven Gefechten gegen die Covenant bleibt Zeit für einen Moment der Ruhe: Halo: Campaign Evolved präsentiert ein ungewöhnliches ASMR-Video, das Spieler 30 Minuten lang durch die Atmosphäre der legendären Covenant-Schiffswelt The Truth and Reconciliation führt.

Statt Explosionen und Schusswechseln stehen diesmal die Geräusche des Alien-Kreuzers im Mittelpunkt.

Das Video fängt das Summen des riesigen Schiffs sowie die düsteren, verschachtelten Korridore der Covenant-Struktur ein und richtet sich vor allem an Fans, die die ikonische Umgebung des Halo-Universums auf eine andere Weise erleben möchten.

Die Truth and Reconciliation gehört zu den bekanntesten Schauplätzen der ursprünglichen Halo-Kampagne und kehrt in Halo: Campaign Evolved in modernisierter Form zurück.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.

Besitzer der Premium Edition oder Collector’s Edition erhalten bis zu fünf Tage früheren Zugriff und können bereits ab dem 23. Juli 2026 starten.

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