Halo: Campaign Evolved: Veröffentlicht ungewöhnliches ASMR-Video

Nach intensiven Gefechten gegen die Covenant bleibt Zeit für einen Moment der Ruhe: Halo: Campaign Evolved präsentiert ein ungewöhnliches ASMR-Video, das Spieler 30 Minuten lang durch die Atmosphäre der legendären Covenant-Schiffswelt The Truth and Reconciliation führt.
Statt Explosionen und Schusswechseln stehen diesmal die Geräusche des Alien-Kreuzers im Mittelpunkt.
Das Video fängt das Summen des riesigen Schiffs sowie die düsteren, verschachtelten Korridore der Covenant-Struktur ein und richtet sich vor allem an Fans, die die ikonische Umgebung des Halo-Universums auf eine andere Weise erleben möchten.
Die Truth and Reconciliation gehört zu den bekanntesten Schauplätzen der ursprünglichen Halo-Kampagne und kehrt in Halo: Campaign Evolved in modernisierter Form zurück.
Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.
Besitzer der Premium Edition oder Collector’s Edition erhalten bis zu fünf Tage früheren Zugriff und können bereits ab dem 23. Juli 2026 starten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin heiß drauf 😁
Richtig geil! 😎
Hört sich schön entspannt an, freue mich auf meinen ersten Ausflug im Remake.
Noch kein Halo gezockt?