Halo: Campaign Evolved: Xbox-CEO soll Halo-Trailer kurzfristig aus Sonys State of Play entfernt haben

Zwischen Xbox und PlayStation könnte es hinter den Kulissen zu Verstimmungen gekommen sein.
Wie Bloomberg-Reporter Jason Schreier berichtet, soll ein geplanter Trailer zu Halo: Campaign Evolved kurzfristig aus Sonys jüngster State-of-Play-Präsentation entfernt worden sein.
Dem Bericht zufolge habe Xbox-CEO Asha Sharma die Entscheidung getroffen, den Trailer nicht wie ursprünglich vorgesehen im Rahmen des PlayStation-Events zu zeigen.
Laut Personen, die mit den Vorgängen vertraut sein sollen, könnte dieser Schritt die Beziehung zwischen Microsoft und Sony deutlich belasten.
Offiziell haben sich weder Microsoft noch Sony zu den Angaben geäußert. Entsprechend bleibt unklar, ob ein Trailer geplant war und warum der Trailer entfernt wurde und ob tatsächlich Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehung zwischen beiden Unternehmen entstanden sind.
Die Meldung sorgt dennoch für Aufmerksamkeit, da Microsoft in den vergangenen Monaten verstärkt auf eine Multiplattform-Strategie gesetzt hat und mehrere Xbox-Spiele auch für PlayStation veröffentlicht wurden.
90 Kommentare AddedMitdiskutieren
Asha regelt das schon. Das undankbare PS P@ck haben die Games so oder so nicht verdient.^^
Solange es auf der playstation erscheint wirds wohl egal sien.
Es ist ja wohl auch ein XBOX tentpole Spiel und hat dort auch nichts zu suchen. Wer auch immer das verbockt hat, dass Halo nun auf der PS erscheint, hat dafür hoffentlich die Quittung erhalten.
in der heutigen zeit kann man die Trailer eh überall schauen also ist es egal
Naja, vermutlich sollte da vermieden werden, die XBOXler noch mehr zu erzürnen, indem das zuerst auf der SoP gezeigt worden wäre – was für eine eigentliche XBOX-Marke wohl verständlich ist.
ooohhhhh… armes Sony.. weil sie sich ja schon seit Jahren um gute Partnerschaft mit ihrer Konkurrenz bemühen.. und nun macht böse Xbox sowas.. pfui pfui..
Sony soll nicht rum heulen. Die besten PS Games kommen momentan von MS. Im Gegenzug kommt da nicht viel.
Nicht nur der Trailer, dass komplette Spiel darf nicht für die Playstation erscheinen!
Wir bekommen ja auch nicht God of War oder Last of Us im Gegenzug.
Es sollte ein Geben und Nehmen sein und nicht nur ein Geben von MS.
Scheiß auf Sony.
Was für eine Geschäftsbeziehung ahh Sony hält die Hände auf danke für die spiele 😂
Der Trailer hat in erster Linie da nichts zu suchen. Auf so eine blöde Idee muss man erst kommen. Dass das Spiel auf die Playstation kommt ist schon großzügig genug. Würde mich nicht wundern wenn das neue Teil wieder nur für die Xbox kommt.
Wenn das wirklich so war, war das ein echter Boss-Move von Asha. Sony hat schon zu viel bekommen und das wissen sie nicht zu schätzen.