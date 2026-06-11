Halo: Campaign Evolved: Xbox-CEO soll Halo-Trailer kurzfristig aus Sonys State of Play entfernt haben

Laut einem Bericht von Bloomberg soll Xbox-CEO Asha Sharma einen geplanten Halo-Auftritt bei Sonys State of Play kurzfristig gestoppt haben.

Zwischen Xbox und PlayStation könnte es hinter den Kulissen zu Verstimmungen gekommen sein.

Wie Bloomberg-Reporter Jason Schreier berichtet, soll ein geplanter Trailer zu Halo: Campaign Evolved kurzfristig aus Sonys jüngster State-of-Play-Präsentation entfernt worden sein.

Dem Bericht zufolge habe Xbox-CEO Asha Sharma die Entscheidung getroffen, den Trailer nicht wie ursprünglich vorgesehen im Rahmen des PlayStation-Events zu zeigen.

Laut Personen, die mit den Vorgängen vertraut sein sollen, könnte dieser Schritt die Beziehung zwischen Microsoft und Sony deutlich belasten.

Offiziell haben sich weder Microsoft noch Sony zu den Angaben geäußert. Entsprechend bleibt unklar, ob ein Trailer geplant war und warum der Trailer entfernt wurde und ob tatsächlich Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehung zwischen beiden Unternehmen entstanden sind.

Die Meldung sorgt dennoch für Aufmerksamkeit, da Microsoft in den vergangenen Monaten verstärkt auf eine Multiplattform-Strategie gesetzt hat und mehrere Xbox-Spiele auch für PlayStation veröffentlicht wurden.