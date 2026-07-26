Halo: Campaign Evolved: Xbox trifft PS5 – zeigt erstmals die finale Multiplattform-Version

47 Autor: , in News / Halo: Campaign Evolved
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Halo: Campaign Evolved im Vergleich: So sieht die finale Version auf Xbox, PS5 und PC aus.

Die finale Version von Halo: Campaign Evolved zeigt sich in neuem Multiplattform-Gameplay auf Xbox, PlayStation 5 und PC. Das neue Videomaterial ermöglicht damit einen Blick auf die Umsetzung des Spiels auf allen drei Plattformen.

Im Mittelpunkt steht die finale Fassung des Spiels, wobei Szenen aus den verschiedenen Versionen gegenübergestellt werden. Damit lässt sich insbesondere nachvollziehen, wie sich Halo: Campaign Evolved auf Xbox, PS5 und PC präsentiert.

Für die traditionsreiche Xbox-Marke ist die PlayStation-Version dabei besonders interessant. Halo: Campaign Evolved ist nicht mehr ausschließlich auf Microsofts eigenen Plattformen und dem PC vertreten, sondern steht ebenfalls für Sonys PlayStation 5 zur Verfügung.

Das neue Gameplay liefert nun weitere Eindrücke von dieser Multiplattform-Ausrichtung und zeigt die finale Version vor beziehungsweise rund um die Veröffentlichung.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Halo: Campaign Evolved

47 Kommentare Added

Mitdiskutieren
      • The Hills have Shice 262795 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.07.2026 - 22:13 Uhr
        Antwort auf shadow moses

        Das stimmt. Das originalspiel hatte damals 97% und dieses Remake ist eine technische Augenweide. 90%+ wären fair. Aber die 84% gehen noch gerade in Ordnung, da es nunmal klassisches shooter Gameplay (in Perfektion) ist.

        1
        • shadow moses 506120 XP Xboxdynasty MVP Silber | 27.07.2026 - 06:42 Uhr
          Antwort auf The Hills have Shice

          Verglichen mit anderen Remakes/Remasters finde ich auch die 84 % deutlich zu wenig.
          Demon’s Souls: 92 %
          TLOU Part I: 89 %
          Horizon Zero Dawn: 85 %

          Halo Combat Evolved war als Original besser bewertet als all diese Spiele und das Remake (Campaign Evolved) macht neben Grafikverbesserungen, was alle 4 zu bieten haben, noch am meisten neu bzw. verbessert vieles.

          Das Gameplay wurde verbessert und erweitert (zB. Sprint, Zielen,…), neue Waffen, neue Fahrzeuge, geänderte/verbesserte Missionen und sogar gänzlich neue Zusatzmissionen… Von daher das aufwändigste Remake, das sich aus meiner Sicht definitiv mehr verdient hätte als die anderen genannten.

          1
  2. Xelerat0r 1340 XP Beginner Level 1 | 26.07.2026 - 21:17 Uhr

    Und PS5 Pro Spieler bekommen auch noch die schönste Konsolen-Version. Von einem Xbox-Spiel. Danke für nichts, Microsoft!

    3
    • The Hills have Shice 262795 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.07.2026 - 22:14 Uhr
      Antwort auf Xelerat0r

      Gibt fast keine Unterschiede zur Xbox Series X Version.
      Wenn du die mit Abstand schönste Fassung willst, spiel unter Windows oder halt später auf Xbox Helix Konsole.

      2
  3. shadow moses 506120 XP Xboxdynasty MVP Silber | 26.07.2026 - 22:02 Uhr

    Gerade zur Flood gekommen. Mein Gott, die ist ja mal richtig stark gemacht. Sieht grandios aus und gegen sie kämpfen macht Spaß. Chapeau Halo Studios.👏👏👏

    1
  4. ninjaduck 840 XP Neuling | 27.07.2026 - 07:42 Uhr

    Also ich hab es auf der PS5 Pro durchgespielt im Coop, aber holla die Waldfee im späteren Flood Bereich gibt es massive FrameDrops und Resolution Downscaling. Einfach zu viele Effekte und Gegner.

    Dennoch mega geil inszeniert. Nun spielen wir demnächst noch die 3 Bonus Missionen als kleine Vorgeschichte.

    0

Hinterlasse eine Antwort