Halo: Campaign Evolved: Xbox trifft PS5 – zeigt erstmals die finale Multiplattform-Version

Die finale Version von Halo: Campaign Evolved zeigt sich in neuem Multiplattform-Gameplay auf Xbox, PlayStation 5 und PC. Das neue Videomaterial ermöglicht damit einen Blick auf die Umsetzung des Spiels auf allen drei Plattformen.
Im Mittelpunkt steht die finale Fassung des Spiels, wobei Szenen aus den verschiedenen Versionen gegenübergestellt werden. Damit lässt sich insbesondere nachvollziehen, wie sich Halo: Campaign Evolved auf Xbox, PS5 und PC präsentiert.
Für die traditionsreiche Xbox-Marke ist die PlayStation-Version dabei besonders interessant. Halo: Campaign Evolved ist nicht mehr ausschließlich auf Microsofts eigenen Plattformen und dem PC vertreten, sondern steht ebenfalls für Sonys PlayStation 5 zur Verfügung.
Das neue Gameplay liefert nun weitere Eindrücke von dieser Multiplattform-Ausrichtung und zeigt die finale Version vor beziehungsweise rund um die Veröffentlichung.
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
84er Meta geht schon in Ordnung.
90%+ wäre auch passend gewesen.
Wenn ich sehe, welche Wertungen gewisse andere Remakes oder gar Remaster bekommen haben, dann sind diese 84 % deutlich zu wenig.
Das stimmt. Das originalspiel hatte damals 97% und dieses Remake ist eine technische Augenweide. 90%+ wären fair. Aber die 84% gehen noch gerade in Ordnung, da es nunmal klassisches shooter Gameplay (in Perfektion) ist.
Verglichen mit anderen Remakes/Remasters finde ich auch die 84 % deutlich zu wenig.
Demon’s Souls: 92 %
TLOU Part I: 89 %
Horizon Zero Dawn: 85 %
Halo Combat Evolved war als Original besser bewertet als all diese Spiele und das Remake (Campaign Evolved) macht neben Grafikverbesserungen, was alle 4 zu bieten haben, noch am meisten neu bzw. verbessert vieles.
Das Gameplay wurde verbessert und erweitert (zB. Sprint, Zielen,…), neue Waffen, neue Fahrzeuge, geänderte/verbesserte Missionen und sogar gänzlich neue Zusatzmissionen… Von daher das aufwändigste Remake, das sich aus meiner Sicht definitiv mehr verdient hätte als die anderen genannten.
Absolut.
Und PS5 Pro Spieler bekommen auch noch die schönste Konsolen-Version. Von einem Xbox-Spiel. Danke für nichts, Microsoft!
Gibt fast keine Unterschiede zur Xbox Series X Version.
Wenn du die mit Abstand schönste Fassung willst, spiel unter Windows oder halt später auf Xbox Helix Konsole.
Gerade zur Flood gekommen. Mein Gott, die ist ja mal richtig stark gemacht. Sieht grandios aus und gegen sie kämpfen macht Spaß. Chapeau Halo Studios.👏👏👏
Also ich hab es auf der PS5 Pro durchgespielt im Coop, aber holla die Waldfee im späteren Flood Bereich gibt es massive FrameDrops und Resolution Downscaling. Einfach zu viele Effekte und Gegner.
Dennoch mega geil inszeniert. Nun spielen wir demnächst noch die 3 Bonus Missionen als kleine Vorgeschichte.
Morgen gehts los.
Sehr schön, freu mich drauf morgen auch loslegen zu können 🙂