Halo: Campaign Evolved: Xbox trifft PS5 – zeigt erstmals die finale Multiplattform-Version

Halo: Campaign Evolved im Vergleich: So sieht die finale Version auf Xbox, PS5 und PC aus.

Die finale Version von Halo: Campaign Evolved zeigt sich in neuem Multiplattform-Gameplay auf Xbox, PlayStation 5 und PC. Das neue Videomaterial ermöglicht damit einen Blick auf die Umsetzung des Spiels auf allen drei Plattformen.

Im Mittelpunkt steht die finale Fassung des Spiels, wobei Szenen aus den verschiedenen Versionen gegenübergestellt werden. Damit lässt sich insbesondere nachvollziehen, wie sich Halo: Campaign Evolved auf Xbox, PS5 und PC präsentiert.

Für die traditionsreiche Xbox-Marke ist die PlayStation-Version dabei besonders interessant. Halo: Campaign Evolved ist nicht mehr ausschließlich auf Microsofts eigenen Plattformen und dem PC vertreten, sondern steht ebenfalls für Sonys PlayStation 5 zur Verfügung.

Das neue Gameplay liefert nun weitere Eindrücke von dieser Multiplattform-Ausrichtung und zeigt die finale Version vor beziehungsweise rund um die Veröffentlichung.