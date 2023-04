Halo Infinite: Abgang von Frank O‘Connor offiziell bestätigt

Autor:, in / Halo Infinite

Was sich vor einigen Tagen aufgrund einer Aktualisierung seines LinkedIn-Profils bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell. Der langjährige Halo-Director Frank O’Connor verlässt Microsoft nach knapp 20 Jahren.

Wie Axios-Journalist Stephen Totilo via Twitter bekannt gibt, bestätigt Microsoft offiziell den Abgang des Halo-Veteranen, dankt ihm für seine Verdienste und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

O’Connor trat im Jahr 2004 Bungie bei, was gleichzeitig den Start seiner Halo-Laufbahn markierte. Als sich die gemeinsamen Wege des Entwicklerstudios und Microsoft trennten, schloss er sich 343 Industries an, um weiter an der Shooter-Reihe zu arbeiten.

Mit der Zeit stieg O’Connor zum Franchise Creative Director auf und kümmerte sich um kreative Aspekte verschiedener Halo-Projekte, wie zuletzt der im März 2022 über den Streamingdienst Paramount+ veröffentlichten Halo TV-Serie. Welchen Projekten sich O’Connor in Zukunft widmen wird, ist derzeit nicht bekannt.