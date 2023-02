Halo Infinite: Angeblich keine Einzelspieler-Inhalte aktiv in Entwicklung

Autor:, in / Halo Infinite

Für Halo Infinite sollen sich derzeit keine Inhalte für den Einzelspieler aktiv in Entwicklung bei 343 Industries befinden.

Trotz anderslautender Gerüchte versprach 343 Industries auch weiterhin für das Franchise von Halo verantwortlich zu sein. Man werde in Zukunft epische Geschichten, den Multiplayer und mehr entwickeln.

Dennoch arbeitet man nicht aktiv an neuen Inhalten für den Einzelspieler von Halo Infinite. Das behauptet Jason Schreier von Bloomberg. Mit dem angeblichen Wechsel auf die Unreal Engine fängt man praktisch bei null an.

Dem Bericht von Bloomberg nach arbeiteten Mitarbeiter von 343 an Ideen und Prototypen für künftige Halo-Spiele und weniger an Geschichten für Halo Infinite. Da viele dieser Mitarbeiter zu den 95 entlassenen Mitarbeitern zählen, befindet sich daher auch kein Inhalt für den Einzelspieler in Arbeit.

Die Zukunft wird zeigen, wie die Langzeitpläne zu Halo Infinite ausschauen und ob dort noch Platz für Geschichten im Einzelspieler sind.