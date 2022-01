Halo Infinite: Battle Royale Modus bei Certain Affinity in Entwicklung laut Gerücht

Angeblich arbeitet der Entwickler Certain Affinity an einem Battle Royale Modus für Halo Infinite.

Der in Austin, Texas ansässige Entwickler Certain Affinity hat in der Vergangenheit schon als Support Studio diverse Arbeiten für sechs Spiele der Halo-Reihe übernommen. So übernahm man 2007 etwa den Halo 2 DLC „Blastacular Map Pack“ oder das „Defiant Map Pack“ für Halo: Reach.

Zuletzt half man bei der Entwicklung von Halo Infinite und kennt sich daher bestens mit dem neusten Teil mit dem Master Chief aus.

Doch irgendeinen DLC für Halo Infinite soll Certain Affinity künftig nicht entwickeln. Angeblich arbeitet man an einem neuen Spielmodus, der der Formel eines Battle Royales entspricht, wie Jez Corden von Windows Central von einer Quelle erfahren haben will.

Bereits in der Vergangenheit gab es Gerüchte zu einem Battle Royale Modus für Halo Infinite.

Wir sind gespannt, wie dieser in der Welt von Halo aussehen könnte.