Halo Infinite: Battle Royale Modus seit zwei Jahren in Arbeit laut Gerücht

An einem Battle Royale Modus für Halo Infinite soll schon zwei Jahre gearbeitet werden.

Certain Affinity ist dafür bekannt, als Entwicklerstudio tatkräftig bei der Erstellung von zusätzlichen Inhalten und Modi zu Spielen der Halo-Reihe Unterstützung zu leisten.

Schon länger gibt es das Gerücht, dass man auch einen Battle Royale Modus für Halo Infinite entwickelt.

Laut den neusten Informationen des Windows Central Redakteurs Jez Corden, lautet der Projektname für diesen Modus „Tatanka“.

Bereits seit über zwei Jahren soll man an dem Battle Royale Modus arbeiten, von dem man sich hauptsächlich erhofft, dass er neue Spieler ins Halo-Franchise führt.

In den Modus, der das Ausmaß eines Call of Duty: Warzone haben soll, will man viel investiert haben.

Corden zufolge könnte der Modus in Season 3 oder 4 von Halo Infinite eingeführt werden.

Season 2: Lone Wolves startet in Halo Infinite am 03. Mai.