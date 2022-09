Halo Infinite: Bei Certain Affinity arbeiten fast 100 Leute an Project Tatanka

Certain Affinity arbeitet für Halo Infinite an etwas Großen, an dem fast 100 Leute beteiligt sind.

An einem Battle Royale-ähnlichen Spielmodus für Halo Infinite soll Certain Affinity arbeiten. Über den möglichen PvPvE-Modus mit dem Projektnamen Tatanka hatten wir schon mehrfach berichtet.

Max Hoberman, CEO von Certain Affinity, hatte VentureBeat einige Details über die Arbeit an dem Projekt verraten.

So arbeite man schon über zwei Jahre an diesem noch unangekündigten Projekt, bei dem man von der Konzeption bis zum Design die Verantwortung trägt. Man arbeite da an etwas Großem für Halo, an dem fast 100 Leute beteiligt sind.

„Seit mehr als zwei Jahren arbeiten wir nun schon an Halo Infinite und machen etwas, bei dem wir sehr genau wissen, was wir sagen dürfen.“ „Aber wir machen etwas Unangekündigtes, und wir sind federführend bei der Entwicklung dieser unangekündigten Sache, von der Konzeption bis zum Design. Es ist etwas Großes und Neues für die Franchise. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“ „Das ist unser größtes Einzelprojekt von unseren drei Projekten, die wir derzeit haben. Wir haben fast 100 Entwickler, die daran arbeiten.“

Was genau man da für Halo Infinite entwickelt, ließ Hoberman natürlich offen, denn zu viel verraten darf man natürlich nicht.