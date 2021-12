Halo Infinite: Bekannte Probleme in der Kampagne

343 Industries hat die bisher bekannten Probleme in der Kampagne von Halo Infinite veröffentlicht und arbeitet bereits an einem Update.

Halo Infinite ist gerade erst wenige Stunden für Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar und schon arbeitet 343 Industries am nächsten Update.

Um Spieler bestmöglich auf die Kampagne vorzubereiten, hat das Team nun eine Liste an bekannten Fehlern veröffentlicht. Dabei kann es hin und wieder und in seltenen Fällen vorkommen, dass ihr in einer Mission auf einen Bug stößt. Hier hilft in der Regel ein Neustart vom letzten Speicherpunkt.

Bekannte Probleme in der Kampagne

Wenn ihr Halo Infinite Campaign im Spiel kauft, kann es zu einer Verzögerung von mehreren Minuten kommen, während der Kauf verarbeitet wird, bevor ihr spielen könnt.

Wenn ihr offline spielt oder die Kampagne über die Schnellfortsetzung aufruft, werden die in der Kampagne gesammelten MJOLNIR-Rüstungsanpassungen nicht im Menü „Multiplayer-Anpassung“ freigeschaltet. Das Team arbeitet an einem rückwirkenden Fix für Spieler, die MJOLNIR-Rüstungsanpassungen offline gesammelt haben. Abhilfe: Wenn ihr die Schnellwiederaufnahme verwendet oder eure Internetverbindung während des Spiels von Halo Infinite unterbrochen wurde, schließt das Spiel und startet es neu, bevor ihr irgendwelche MJOLNIR-Rüstungsgegenstände sammelt.

Ausrüstungs-Upgrades können nicht im Upgrades-Menü gekauft werden, wenn die lineare Navigationszugänglichkeit verwendet wird.

Schnelles Reisen im toten Zustand kann zu einem endlosen Ladebildschirm führen. Umgehung: Schließt Halo Infinite und ladetden Spielstand im Hauptmenü neu.

Sehr selten kann es vorkommen, dass Spieler in der aktuellen Mission nicht weiterkommen. Abhilfe: Starten Sie die Mission neu.