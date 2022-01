Halo Infinite: Big Team Battle Status-Update und mehr

343 Industries hat angekündigt, dass der Entwickler mehrere Updates zu Halo Infinite veröffentlichen wird, unter anderem zu Big Team Battle, dem Store und vielem mehr.

Big Team Battle Status-Update

Nach dem Hotfix vom 19. Januar, konnte das Team einen neuen Build mit einem Update erstellen, das das Hauptproblem der BTB-Spielliste beheben sollte. Das Studio hat einen erfolgreichen Playtest durchgeführt und plant, ihn am Montag zur Zertifizierung zu verschicken. Sobald diese genehmigt ist, wird die Freigabe beginnen. Da der interne Freigabeprozess noch nicht abgeschlossen ist, ist mit der Veröffentlichung des Hotfixes frühestens am kommenden Donnerstag, dem 3. Februar, zu rechnen.

Shop-Updates

In dieser Woche wurden zum ersten Mal einzelne Artikel im Shop veröffentlicht und dabei auf das Feedback geachtet, das von der Präsentation der Artikel bis hin zur Preisgestaltung reicht.

Weil Spieler den Wunsch geäußert haben Pakete zu schnüren und gleichzeitig einzelne Artikel darin zu kaufen, wird die Gesamtpräsentation überprüft, um zu sehen, wie die Bedürfnisse und Erwartungen besser erfüllt werden können. Für den Rest von Saison 1 liegt der Fokus darauf, ein besseres Angebot an einzelnen Gegenständen und Paketen bereitzustellen, um den Spielern zu helfen, die gewünschten Anpassungen vorzunehmen, ohne größere Pakete kaufen zu müssen.

Angebote, die jetzt und während Saison 1 angeboten werden, sollen dem Team helfen zu lernen, was funktioniert und was nicht. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen, soll sich aber von Anfang an positiv auf Staffel 2 auswirken.

Einige frühere Pakete werden wieder in die Rotation aufgenommen, andere werden aufgeteilt, damit die Spieler die Möglichkeit haben, die einzelnen Gegenstände zu kaufen. Mehr Informationen dazu gibt es in Kürze.

Die Katzenohren (auch bekannt als Purrfect Audio Helmaufsatz) werden diese Saison wieder in den Shop zurückkehren.

Behemoth CTF im Ranglistenspiel

Anfang der vergangenen Woche wurde Behemoth CTF vorerst aus den Ranglisten entfernt. Wenn ihr mehr über die Daten und das Spielerfeedback erfahren wollt, die zu dieser Entscheidung geführt haben, könnt ihr hier auf Waypoint mehr darüber lesen.

Cyber Showdowns Neon-Schirm & Neon-Hawk

Aufmerksamen Spielern ist aufgefallen, dass diese beiden Rüstungseffekte nicht absolut perfekt auf die Helme ihrer Spartaner abgestimmt sind. Diese werden in Saison 2 wieder in die richtige Position gebracht.