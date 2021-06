Halo Infinite: Blutspritzer kehren in Multiplayer zurück

Halo Infinite soll voraussichtlich Ende diesen Jahres veröffentlicht werden und zum kostenlosen Multiplayer des Shooters haben Microsoft und 343 Industries weitere Informationen bekannt gegeben.

Via Twitter hat der bestens informierte Insider Klobrille festgestellt, dass Blutspritzer wieder zurück sind, was zu einem deutlich verbesserten Treffer-Feedback führen würde, wenn der Gegner keinen aktiven Schild hat.

Blood spray is back in Halo Infinite multiplayer, which results in a much improved hit feedback when the enemy has no shield active. pic.twitter.com/J75LiXDIkf

