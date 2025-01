Halo Infinite: Brute Force Operation jetzt spielbar

Autor:, in / Halo Infinite

Mit Brute Force Operation startet Halo Infinite in das neue Jahr. Zu den neuen Inhalten zählen Castle Wars und Action Sack sowie ein neuer Operation Pass mit 20 Stufen und dem kostenlosen Dominar-Rüstungsset.

Castle Wars ist jetzt spielbar und umfasst acht Karten für den 8v8-Capture-the-Flag-Modus. Action Sack wird hingegen in Kürze freigegeben. Die Playlist findet seinen Ursprung in Halo 2 hat und beschert euch in verschiedenen Modi Chaos und Wahnsinn.

Für 500 Credits könnt ihr euch die Premium-Variante des Operation Pass holen. Dort findet ihr zusätzliche Bonus-EP, einen exklusiven Anpassungsgegenstand sowie das Waffenmodell Vicious Hydra für die MLRS-2 Hydra und die Waffenbeschichtung Glorious Ichor.

Schaut euch unten den Launch-Trailer zu Brute Force Operation an und besucht halowaypoint.com für mehr Details zum neusten Update für Halo Infinite.