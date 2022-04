Halo Infinite: Certain Affinity soll Shooter in neuen Bereichen weiterentwickeln

Autor:, in / Halo Infinite

Das Entwicklerstudio Certain Affinity soll sich zukünftig verstärkt um die Weiterentwicklung neuer aufregender Bereiche für Halo Infinite kümmern.

Seit mittlerweile über 15 Jahren ist Certain Affinity an den Entwicklungen der Halo-Reihe beteiligt.

Wie das Studio nun via Twitter mitteilte, hat man die Zusammenarbeit mit 343 Industries vertieft und sei im Zuge dessen mit der Weiterentwicklung neuer aufregender Bereiche für Halo Infinite betraut worden.

Für die Verwirklichung der Pläne sucht Certain Affinity aktuell in den Bereichen Art, Design, Operations, Production, Programming und QA nach Verstärkung für seine Teams in Austin und Toronto.

Ob es sich bei den neuen aufregenden Bereichen von Halo Infinite um einen Battle-Royale-Modus handeln könnte, um den es schon seit längerem Gerüchte gibt, ist nicht bekannt.