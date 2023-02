Halo Infinite: Championship Series Jahr 2 Team-Skins enthüllt

Autor:, in / Halo Infinite

Halo-Fans haben wieder einiges zu feiern. Halo Infinite Season 3: Echoes Within erscheint am 7. März 2023. Dazu wurde am vergangenen Wochenende das „Halo Championship Series Charlotte 2023“-Turnier veranstaltet, das von OpTic Gaming gewonnen wurde.

Passend wurden hier HCS Year 2 Launch Bundles enthüllt. Die neuen eSports-Bundles sind ebenfalls ab dem 7. März erhältlich und enthalten: Mirage IIC Armor Coating, Sniper Coating, Nameplate + Emblem und Visor.

Einen ersten Eindruck gibt es hier:

Und im Video: