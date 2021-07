Halo Infinite: Co-Creator war besorgt nach erster Präsentation

Halo-Co-Creator, Marcus Lehto, hat sich kürzlich in einem Interview zu Halo Infinite und dessen positive Entwicklung im Hinblick auf den eher enttäuschenden Enthüllungs-Trailer der letztjährigen E3 geäußert.

So sprach er über seine Bedenken, die er nach der Präsentation im Jahr 2020 hatte und wie sehr es ihn gefreut hat, was 343 Industries dieses Jahr gezeigt hat.

„Ich war ziemlich besorgt über das, was ich auf der letzten E3 gesehen habe. Ich denke, die Community im Allgemeinen war es. Aber man kann deutlich sehen, dass 343 auf all das Feedback gehört hat, und was sie für dieses Jahr umgesetzt haben, war beeindruckend“, sagte Lehto.

„Als Künstler und Creative Director, der sich das gesamte Spiel ansieht, [bin ich] wirklich beeindruckt davon, wohin sie die Dinge führen und wie sie sich auf einige der ursprünglichen Designs zurückbesinnen“, äußerte er.

„Ja, ich weiß, dass viele der Designs aus der Bungie-Ära stammen, aber sie geben dem Ganzen noch immer ihren eigenen Dreh. Sie kopieren nicht einfach Dinge. Sie machen es einzigartig für Infinite, und so fühlt es sich auch an. Es fühlt sich wirklich gut an. Ich werde nicht lügen, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich denke, dass es wie eines der besten Halos aussieht, das bis jetzt entwickelt wurde. Ich kann es also wirklich kaum erwarten, hineinzuspringen und zu sehen, was sie daraus gemacht haben. Ich habe alle Hoffnung und positive Vibes für 343, wenn es darum geht, dass sie Infinite fertigstellen und es diesen Herbst herausbringen. Ich hoffe, dass die Community sie dabei unterstützt.“