Halo Infinite: Cyber Showdown Event gestartet

Autor:, in / Halo Infinite

Der Cyber Showdown Event von Halo Infinite ist gestartet und versorgt Halo-Fans mit freischaltbaren Items im Synthwave-Design.

Bis zum 1. Februar haben Spieler Zeit, durch das Abschließen von Herausforderungen die zehn Stufen des Event-Passes zu erklimmen und Belohnungen freizuschalten, die von Waffen- und Spartan-Skins bis hin zu einem holografischen Neon-Irokesen für den Helm eures Spartans reichen.

Alle Herausforderungen setzen das Spielen des neu hinzugefügten Zermürbungs-Modus voraus. In Zermürbung treten zwei Viererteams gegeneinander an, die jeweils über eine begrenzte Anzahl an Respawns verfügen. Sind diese aufgebraucht hat jeder Spartan des Teams ein letztes Leben, wobei zusätzlich die Möglichkeit besteht gefallene Teamkameraden wiederzubeleben. Welches Team als Letztes noch steht, schnappt sich den Sieg.

Dazu erhalten alle Teilnehmer an dem Event ein neues Emblem:

Hier gibt es noch den Launch-Trailer zur Veranstaltung zu sehen: