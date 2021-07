Halo Infinite: Dark Horse Comics prseäntiert Master Chief Statue

Autor:, in / Halo Infinite

Der US-amerikanische Comic-Verlag Dark Horse Comics bringt eine Master Chief Statue aus einer Halo Infinite Vorlage heraus. Das Offiziell von Microsoft abgesegnete Prachtstück wird etwa 50 cm hoch sein. Es zeigt den Master Chief in einer dynamischen Pose mit abgeschossenen Enterhaken oder einem blauen Energieschwert in der Hand. Auf dem Rücken trägt er die MA40 Assault Rifle und so steht der Master Chief auf dem Boden des Zeta Halo Rings.

Erhältlich ist die Statue ab dem 22. März 2022 unter anderem bei emp.de und Comic-Shops für 69,99 Euro. Weitere Halo-Figuren gibt es bei Amazon.

Eine Besonderheit gibt es aber dennoch, denn die „Red Energy Sword“-Version wird es nur bei Best Buy in den USA geben. Die „Blue Energy Sword“-Version wird weltweit angeboten.

Wie gefällt euch die Figur?