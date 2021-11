Halo Infinite: Dataminer finden verschiedene Waffenvarianten

Autor:, in / Halo Infinite

Dataminer sind in den Dateien von Halo Infinite auf verschiedene unveröffentlichte Waffenvarianten gestoßen.

Wie bereits von offizieller Seite bekannt gegeben wurde, wird das Waffenarsenal von Halo Infinte mit der Zeit um einige Einträge erweitert. Neue Hinweise deuten nun darauf hin, dass es sich dabei nicht nur um neue Waffen, sondern auch um neue Varianten bereits enthaltener Waffen handeln könnte.

Die Dataminer HaloNoticiasMX and GreenKnight haben in den Dateien des Shooters einige neue Waffenvarianten entdeckt. Dabei handelt es sich unter anderem um die Varianten Convergence Bulldog, MA40 Longshot, S7 Flexfire, BR75 Breacher, Volatile Skewer, Pinpoint Needler, Pursuit Hydra, Arcane Sentinel Beam, Riven Mangler und M41 Tracker, welche sich jeweils in Magazingröße, Streuung, Feuerrate oder anderen Aspekten von den Originalen unterscheiden.

Natürlich ist eine Implementierung der veränderten Waffen keineswegs sicher. Da die Waffen allerdings in den Dateien von Halo Infinite existieren, erscheint dies durchaus möglich. Es könnte sich jedoch auch um frühe Versionen oder Test-Versionen der Waffen handeln, welche im Laufe der Entwicklung verworfen wurden.

➡️New weapon variants.

– Convergence bulldog

– MA40 Longshot

– S7 Flexfire

– BR75 Breacher

– Volatile Skewer Video: Greenknight#HaloInfinite pic.twitter.com/iMS2EWdVox — Halo Infinite News & Leaks (@HaloNoticiasMX) November 24, 2021

New weapon variants (prt2). Video: Greenknight#HaloInfinite pic.twitter.com/FSwEDMNZFw — Halo Infinite News & Leaks (@HaloNoticiasMX) November 24, 2021

New weapon variants (last part). Video: Greenknight #HaloInfinite pic.twitter.com/ry13ONWDZK — Halo Infinite News & Leaks (@HaloNoticiasMX) November 24, 2021