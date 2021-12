Halo Infinite: Der Master Chief fliieecht

Heute zeigt euch MintBlitz eine prima Möglichkeit von A nach B zu kommen, wenn in eurem Warthog mal wieder der Benzintank leer ist oder die Servicelampe leuchtet.

Alles war ihr dazu braucht ist ein Warthog der sich nicht vom Fleck rühren will, einen Gravitationshammer mit ordentlich Bumms und einen ausgerüsteten Greifhaken.

Wie die Kombination der Hilfsmittel genau funktioniert, dürfte sich nach diesem Video von selbst erklärt haben:

This Changes EVERYTHING pic.twitter.com/j3fIGw4oxA

— Mint Blitz (@MintBlitz) December 6, 2021