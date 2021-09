Halo Infinite: Details zu Herausforderungen, Event-Pässen und mehr

Im neuen Inside Infinite gibt 343 Industries mehr zu Fortschrittsoptionen im Halo Infinite Multiplayer außerhalb des Battle Passes bekannt. Außerdem wurde erläutert, wie die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen funktionieren werden.

„Wir haben das Feedback der Community gehört, dass sie sich mehr Fortschrittsoptionen wünschen, darunter Dinge wie ‚Match-EP‘, die in den Battle Pass einfließen, und ein völlig separates, stufenweises System nach dem Vorbild der SR152 in Halo 5: Guardians. Das Team arbeitet aktiv daran, das Angebot an Multiplayer-Fortschritten zu erweitern, und wir freuen uns darauf, das Spielerlebnis in den kommenden Saisons nach dem Launch weiterzuentwickeln.“