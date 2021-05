Halo Infinite: Details zur problematischen Entwicklung

Dass Halo Infinite eine etwas unruhige Entwicklung hinter sich hat, kann sich jeder denken, der das Spiel verfolgt hat. Neben einer Reihe von Führungswechseln im Laufe der Entwicklung wurde auch klar, dass die Dinge nicht ganz so laufen, wie 343 Industries und Microsoft es sich erhofft hatten, als das Spiel nach der Gameplay-Enthüllung im letzten Jahr an mehreren Fronten enttäuschte, was dazu führte, dass der Shooter um ein ganzes Jahr verschoben wurde.

Nun hat ein angeblicher ehemaliger Mitarbeiter von 343 Industries, der als Skybox-Künstler an dem Spiel gearbeitet hat, in einem auf Mandarin übersetzten Interview auf ResetEra über die Entwicklung des Spiels gesprochen. Der Entwickler behauptet, dass zu ehrgeizige Pläne für das Spiel dazu führten, dass 343 Industries an einer neuen Engine für den Shooter arbeiten musste, was dazu führte, dass das Studio gleichzeitig an dem Spiel und der Engine arbeitete, was zu Problemen führte. Aufgrund dieser Probleme war die erste Gameplay-Präsentation des Spiels anscheinend so unterdurchschnittlich.

Der Entwickler behauptet auch, dass eine Reihe von Ideen, die 343 Industries für Halo Infinite hatte, sowohl im Multiplayer als auch in der Kampagne gestrichen wurden, und dass die Entwicklung für eine große Anzahl von 343-Mitarbeitern seit einigen Monaten von einer Krise geprägt war.

„Ich denke, das fertige Produkt wird immer noch großartig sein“, sagt der Entwickler. „Die Story ist eine große Verbesserung, und das Gameplay ist viel reichhaltiger, obwohl der Entwicklungszyklus zu lang ist. Erwarten Sie nicht, dass es ein epochales Meisterwerk wird.“

Natürlich kann die Genauigkeit einer Übersetzung, die in einem Forum gemacht wurde, angezweifelt werden, aber in einem kürzlichen Tweet schien der Journalist Jason Schreier anzudeuten, dass diese Details auch mit dem übereinstimmen, was er über die Entwicklung von Halo Infinite weiß.

The saddest thing about this is that you could replace "Halo Infinite" with any big game title and it'd all still pretty much be true https://t.co/KfusOC6cmZ pic.twitter.com/fAt1WaPJnf — Jason Schreier (@jasonschreier) May 6, 2021

Halo Infinite soll möglicherweise im November für Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen, wobei 343 Industries daran arbeitet, das Spiel für eine gute Leistung auf allen Plattformen zu optimieren. Der Entwickler hat gesagt, dass man „glorreiche Pläne“ für das Spiel in diesem Sommer hat, was vielleicht auf einen Blowout auf der E3 hindeutet.