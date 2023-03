Halo Infinite: Die langen Saisons haben ein Ende

343 Industries stand lange in der Kritik und vor allem der fehlende Nachschub für Halo Infinite sorgte für Unmut. Die Wartezeiten und die langen Saisons verärgerten viele Fans.

Kein Wunder, schließlich war Halo Infinite eine gefühlte Ewigkeit in der Entwicklung und Halo-Fans haben mit einem ganz anderen Kaliber und mehr Nachschub gerechnet.

Allem Anschein nach ist die Durststrecke aber endgültig überwunden, denn heute erscheint mit Halo Infinite Season 3: Echoes Within das bisher größte Update für das Spiel – und das kostenlos!

Mit dabei sind drei offizielle Maps, zwei Arenakarten: Chasm und Cliffhanger, und eine große Team Battle-Karte: Oasis.

Dazu gibt es den Spielmodus Escalation Slayer, was die Halo Infinite-Version eines Gun-Spielmodus darstellt. In der Arena-Variante ist die Startwaffe der SPNKR und die Endwaffe der Oddball, der Schädel. In der Arena arbeitet ihr euch durch insgesamt 11 Waffenlevel. Dazu kommt der Shroud Screen, eine futuristische Rauchgranate, das M392 Bandit Gewehr, Battle Pass-Inhalte, neue Events und vieles mehr.

Doch damit nicht genug, denn Die Geschichte der Lone Wolves geht weiter. Der Spartaner Dinh, einer der einsamen Wolfs-Spartaner, wird immer noch verfolgt. Er hat diese verbannte KI, die seinen Verstand über sein neurales Interface Iratus infiziert hat. Diese Geschichte wird mit neuen Videosequenzen und Geheimnissen fortgesetzt.

Überdies sollen die langen Saisons endgültig ein Ende haben und es ist davon auszugehen, dass Halo Infinite Season 3: Echoes Within nicht wieder drei Monate oder länger laufen wird.

Head of Live Performance von 343 Industries, Sean Baron, gibt bekannt: „Ich bin sehr zuversichtlich, was den Stand der Dinge in Staffel 3 angeht, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, diese Konsistenz weiter zu verbessern und die langen Staffeln der Vergangenheit vollständig zu vermeiden.“

„In unserer Vorschau auf Staffel 3 habe ich gesagt, dass dies der Anfang dessen ist, was Saisonalität für Halo Infinite bedeutet. Aber ‚Saisonalität‘ ist einschränkend. Für mich geht es bei der Saisonalität wirklich um Konsistenz – wir müssen in allem konsistent sein. Ich bin sehr zuversichtlich, was die Entwicklung von Saison 3 angeht, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Konsistenz weiter verbessern und die langen Saisons der Vergangenheit komplett vermeiden können.“

„Wir werden beständiger sein. Wir werden das Spiel in enger Zusammenarbeit mit unseren Spielern weiterentwickeln. Wir konzentrieren uns auf die Auslieferung von Staffel 3 und dann, wie der Chef sagte, sind wir bereit, uns wieder an die Arbeit zu machen.“