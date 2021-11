Halo Infinite: Easter Egg macht Craig zum Rockstar

Mit dem Craig Meme erschuf die Community letztes Jahr ein Easter Egg zu Halo Infinite. Der Brute steht für die damalige visuelle Präsentation des Spiels, mit der viele nicht zufrieden waren.

Craig pflasterte das Internet mit seinem Gesicht zu und wurde damit zu einem echten Star.

Das blieb den Entwicklern natürlich nicht verborgen. Um Craig zu huldigen, wurde sogar ein Easter Egg in der Kampagne von Halo Infinite versteckt.

Offenbar hat es Craig zum Rockstar geschafft, inklusive Album und einer Zeta Halo Tour in 2560.

Tom Warren von The Verge zeigt es euch in einem kleinen Video den Standort des Easter Eggs auf einem Turm, den ihr in der vierten Mission erreichen könnt.

the first Craig Easter egg in Halo Infinite has been discovered! 343 Industries has turned Craig into a rock star. There's a memorial for this infamous Brute in the campaign mode 😂 Details: https://t.co/yDw6zWM6ME pic.twitter.com/gn7DD7D2nf

— Tom Warren (@tomwarren) November 19, 2021