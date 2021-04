Halo Infinite: Eingabebeschränkungen für Ranglistenspiele

Autor:, in / Halo Infinite

Halo Infinite wird sowohl auf dem PC als auch auf Konsole im Multiplayer neben normalen Social-Playlists über Ranglistenspiele verfügen.

343 Industries gab dazu jetzt bekannt, dass die Social-Playlists (und auch benutzerdefinierten Spiele) für alle Plattformen und Geräte offen sind.

Bei den Ranglistenspielen gibt es hingegen Einschränkungen. So wird man Spieler auf Konsole und PC nicht voneinander trennen. Stattdessen wird man dort eine Unterscheidung zwischen den Eingabetypen vornehmen.

Nur Spieler mit denselben Eingabegeräten, also Maus und Tastatur oder Controller, werden in den Ranglistenspielen aufeinandertreffen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr am PC mit einem Controller spielt oder auf der Konsole Maus und Tastatur benutzt.

So könnt ihr auf dem PC mit eurem Controller mit einem Freund auf der Konsole spielen, der dort ebenfalls einen Controller nutzt.

Der Entwickler ist der Ansicht, dass das Eingabegerät das größte Unterscheidungsmerkmal beim Gameplay ist.

Was sagt ihr dazu, dass Spieler mit demselben Eingabegerät, unabhängig von der verwendeten Plattform miteinander spielen können?