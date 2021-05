Halo Infinite: Enthüllung in diesem Sommer angeteasert

Fans müssen vielleicht nicht mehr lange warten, um mehr über Halo Infinite zu erfahren, denn Microsoft-Chef Joseph Staten hat „glorreiche“ Pläne für eine große Enthüllung in diesem Sommer angeteasert.

In einem Blog-Post sagte Staten, dass er versteht, dass die Leute die langen Blog-Posts von 343 Industries über Halo Infinite satt haben und stattdessen neues Bildmaterial sehen wollen.

„Die großartige Nachricht ist, dass der Sommer, d.h. die Event-Saison der Spieleindustrie, gleich um die Ecke ist – und es sind glorreiche Pläne im Gange.“

Microsoft ist offizieller Partner für die neue digitale Show der E3 2021, es könnte also sein, dass dieser Halo Infinite-Showcase dort stattfindet.

Staten bestätigte auch, dass sich Halo Infinite jetzt in der „Abschalt- und Polierphase“ befindet, was darauf hindeutet, als könnte es eine der letzten Phasen der Entwicklung des Spiels sein.

Neue Multiplayer Sounds

Multiplayer-Designer Patrick Wren kündigte einige neue Sounds für den Multiplayer-Modus an. Wren hat auch angedeutet, dass der Multiplayer von Halo Infinite einen Ansager haben wird – Jeff Steitzer kehrt zurück – sowie Spartan-Chats.

„In diesem Teil der Entwicklung kommt wirklich jedes kleine Detail zusammen. Ich habe eng mit unseren Audio- und FX-Teams zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Ereignisse im Multiplayer-Spielmodus glänzen. Wenn man in Halo Infinite eine Flagge erobert, wird das jeder mitbekommen, und es wird ein unglaubliches Gefühl sein“, so Wren. „Wir nutzen Sound und FX, um wichtige Informationen auf neue Art und Weise zu vermitteln, damit die Spieler in einem Match wirkungsvollere Entscheidungen treffen können. Ich arbeite auch sehr eng mit Audio zusammen, um unsere VO-Systeme so zu optimieren, dass sie die bisher besten sind. Ich stelle sicher, dass unsere Ansager, Spartan Chatter und [Redigiert] alle im Tandem arbeiten, um ein super klares, aber auch immersives Erlebnis zu liefern. Man kann das Versprechen all dieser Details schon während der Entwicklung sehen, aber jetzt fängt es wirklich an, größer zu werden als die Summe seiner Teile.“

Öffentliche Beta Tests

Halo-Live-Produzent Sam Hanshaw bestätigt, dass 343 Industries derzeit Beta-Tests für Halo Infinite mit einer „sehr kleinen externen Gruppe, die eine Vielzahl von Hintergründen repräsentiert, durchführt.“ Hanshaw sagte, es sei ein Vergnügen, Leute von außerhalb des Studios zu beobachten, die Halo Infinite zum ersten Mal spielen. Er hat auch angeteasert, dass öffentliche Beta Tests für Halo Infinite kommen könnten.

„Das Feedback, das wir erhalten haben, war in vielen Bereichen ermutigend und in anderen einschneidend. Es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie sich die Meinung über die Änderungen wandelt. Seien Sie versichert, dass wir jetzt, wo wir uns in den letzten Monaten die Füße nass gemacht haben, so schnell wie möglich die Playtesting-Möglichkeiten erweitern werden, also halten Sie Ihre Halo-Insider-Profile auf dem Laufenden!“

Im Januar hieß es in einem Bericht, dass Microsoft aktiv Pläne für einen Halo Infinite-Betatest, oder einen „Flight“ in der Halo-Sprache, ausarbeitet. Das Halo-Insider-Programm ist kostenlos und offen für alle, also sollten Spieler ihr Profil erstellen oder aktualisieren, wenn sie bei der Veröffentlichung dabei sein wollen.

Ursprünglich für November 2020 erwartet wird Halo Infinite Ende 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Das Spiel ist im Xbox Game Pass Ultimate enthalten, während das Multiplayer-Element Free-to-Play sein wird.