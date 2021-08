Halo Infinite: Entwickler dachten über weitere Verschiebung nach

Halo Infinite-Entwickler 343 Industries hat kürzlich bekannt gegeben, dass der kommende Shooter zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ohne Koop-Kampagne sowie Schmiede auskommen muss. Beide Modi sollen dem Titel im Laufe der Zeit nach dem Start hinzugefügt werden.

Bevor man sich zu diesem Schritt entschlossen habe, soll zeitweise sogar eine weitere Verschiebung des Titels im Raum gestanden haben, wie Head of Creative Joseph Staten im neuesten Update-Video zu Protokoll gibt.

Letztendlich habe man sich allerdings dafür entschieden, die Live-Service-Natur von Halo Infinite zu nutzen, um die fehlenden Inhalte nach der Veröffentlichung hinzuzufügen:

„Ja, ich meine, wir haben darüber gesprochen. Aber wo wir gelandet sind, ist, dass Halo Infinite ein Live-Spiel ist. Es ist also nie wirklich fertig. Weißt du was ich meine? Es wird von Saison zu Saison voranschreiten und sich weiterentwickeln. Wir sprechen davon, dass der Start der Beginn dieser Reise ist, aber um einen Anfang zu haben, muss man sich einen Moment aussuchen und tatsächlich beginnen.“

„Also letztendlich haben wir uns entschieden, wir arbeiten schon sehr lange an diesem Spiel, unsere Fans haben sehr lange auf dieses Spiel gewartet. Mit der Solo-Kampagne und unserer ersten Saison für den Free-to-Play-Multiplayer in wirklich guter Verfassung für Ende des Jahres wollten wir nicht länger warten. Fangen wir an und entwickeln uns von Saison zu Saison weiter.“