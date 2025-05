Halo Infinite: Entwickler spricht über Sommer-Update

Das Sommer-Update in Halo Infinite startet diese Woche mit Operation: Last Stand.

Halo Studios unterstützt auch weiterhin Halo Infinite, den aktuellen Teil der Reihe, mit Inhalten. In einem Livestream haben die Entwickler jetzt über das Sommer-Update gesprochen.

Während am morgigen Dienstag zunächst Operation: Last Stand spielbar sein wird, folgt Operation: Legacy am 10. Juni, ehe am 8. Juli dann Operation: Reclaimer veröffentlicht wird.

Im Stream wurde auch die neue Multiplayer-Waffe „Mutilator“ gezeigt, eine Kombination aus doppelläufiger Schrotflinte und Gravity Hammer. Über einen alternativen Feuermodus können beide Patronen abgefeuert werden. Die Power-Waffe ist auch speziellen „Mutilator Madness“-Modus zu finden.

Ebenfalls zu sehen war Firefight: Battle of the Academy, wo Spieler gegen die Banished antreten. Auch neue Beschichtungen und Anhänger für Waffen, darunter MA5K Avenger, Needler, Shock Rifle, Mutilator und Heatwave wurden.

Die ganzen Details könnt ihr euch im Entwickler-Stream anschauen, ihr findet sie auch in diesem Artikel auf halowaypoint.com.