Halo Infinite: Entwickler unterstützt das Spiel auch weiterhin

Schon mehrfach hat 343 Industries Gerüchte dementiert, wonach der Entwickler das Halo-Franchise hinter sich lassen könnte.

Auch was den weiteren Support für Halo Infinite, den aktuellen Teil der Reihe betrifft, gab es seitens der Fans Besorgnis.

Senior Community Manager John Junyszek zerstreute jetzt diese Bedenken. Auf einem Panel beim Halo Championship Series Atlanta Major sagte er, man verfolge zwar einige neue Projekte, diese würden aber der weiteren Unterstützung für Halo Infinite nicht im Wege stehen.

„Wir versuchen, so viel wie möglich zu tun, wo wir können, während wir immer noch Teams haben, die an verschiedenen [anderen] Projekten arbeiten“, so Junyszek.