Halo Infinite: Epischer Multiplayer-Trailer veröffentlicht

Der neue Trailer Every Moment is Infinite rückt den Multiplayer von Halo Infinite in den Mittelpunkt und unterstreicht den Anspruch, das bisher umfangreichste Mehrspielerangebot der Serie zu liefern.
Der Titel präsentiert sich als moderne Weiterentwicklung des klassischen Halo-Gefühls und verbindet ikonische Elemente der Reihe mit zeitgemäßen Mechaniken und hoher Spielvielfalt.
Halo Infinite positioniert seinen Multiplayer als frei zugängliches Erlebnis, das Spielern eine große Bandbreite an Aktivitäten bietet.
Neue Waffen erweitern das taktische Spektrum im Gefecht und sorgen dafür, dass jeder Moment intensive Entscheidungen erfordert. Das Matchmaking liefert zahlreiche Karten und Modi, die sowohl schnelle Gefechte als auch strategisch geprägte Spielweisen unterstützen.
Besonderen Stellenwert nimmt die Individualisierung ein, die es Spielern ermöglicht, ihren Spartan optisch umfassend anzupassen.
Die Vielzahl an Anpassungsoptionen schafft persönliche Ausdrucksformen, die sich sowohl im Social-Play als auch im kompetitiven Umfeld bemerkbar machen. Ergänzt wird das Angebot durch die stetig wachsende Auswahl an Forge-Kreationen der Community, die neue Karten, Modi und kreative Spielerlebnisse hervorbringen.
Halo Infinite präsentiert sich mit diesem Trailer als dynamischer Multiplayer-Titel, der durch offene Zugänglichkeit, stetige Weiterentwicklung und eine aktive Community seine Position innerhalb des Franchise festigen will.
Geil. Die Ausrichtung gefällt mir.
Ich wollte gestern rein aber ich muss sagen, dass die Spielersuche wirklich ein Krampf ist.
Unübersichtlich, zu viele Einstellungsmöglichkeiten und wenn man sich erstmal durchgefuchst hat, dauert es 2 bis 5 Minuten andere zu finden.
Leider noch ein Überbleibsel von dem, was 343i in Season 2-3 alles falsch gemacht hat. Das macht die Konkurrenz leider deutlich besser und einfacher.
Dabei wollte ich eg noch meine letzten Runden zum Abschied im MP drehen.
Video schaut schon echt geil aus 🙂
Der Trailer sieht ganz unterhaltsam aus.
Diese Operation werde ich wieder mitnehmen, sobald ich dazu komme.
Man wollte einfach ein Live Service Game aus Halo machen …, hat jetzt nichts speziell mit dem Video zu tun, war bloß mein erster Gedanke dazu …
Wow, geiler Trailer zu einem der besten Multiplayer-Titel da draußen. Muss mal wieder einsteigen.
Puh, bei dem Spiel habe Ich noch nichtmal die Kampagne durchgespielt…..
Und M$ mag ja keine Gelegenheitsspieler im Online Bereich da diese ja kein Gold mehr buchen können sondern nur noch den „GamePass“
Merke das ich über 1 Jahr es schon nicht mehr gespielt habe 🤔
Also als jemand, der nicht online zockt, muss ich sagen, der Trailer ist gar nicht mal so gut xD
Die Waffenskins erinnern mich an praktisch jeden f2p-Shooter + CoD, die Spielerskins hauptsächlich an Destiny oder vielleicht Warframe und hin und wieder sind da immerhin Gegner oder Skins, die unverkennbar Halo sind.
Ich weiß schon, wieso ich lieber offline spiele.