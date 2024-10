Halo Infinite: Erste Details zum Third-Person-Modus

Autor:, in / Halo Infinite

Wie wir bereits am Wochenende berichtet haben, erhält Halo Infinite im November einen Third-Person-Modus. Das heißt, dass ihr euren Spartan während der Schlacht aus der Third-Person-Perspektive betrachten könnt, was zu wahnwitzigen Gefechten führt.

343 Industries hat jetzt weitere Informationen veröffentlicht. So wird sich der Third-Person-Modus in Zusammenarbeit mit SkyBox vorerst auf den Firefight-Spielmodus beschränken.

Der POV (Blickwinkel) wird auf Modusebene festgelegt, um faire Spiele sicherzustellen. Die Modusoption und die Forge-Funktionen können jede Erfahrung in die Third-Person verwandeln und ermöglichen so unglaubliche neue Community-Kreationen.

Im November soll es losgehen. Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.

Einen weiteren Vorgeschmack gibt es hier zu sehen: