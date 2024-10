Autor:, in / Halo Infinite

Erstes Gameplay aus dem Helljumpers-Modus für Halo Infinite wurden in einem ersten Video gezeigt.

Die Community von The Forge Falcons arbeitet in der Schmiede mit Helljumpers an einem Modus für Halo Infinite.

Der Modus ist von Helldivers 2 inspiriert, einem Koop-Shooter von Arrowhead Studios, der letztes Jahr für PlayStation 5 und Windows-PC erschienen war.

Im Video könnt ihr erstmals Gameplay sehen. Es handelt sich um Spielszenen aus einer der linearen Mission.

Helljumpers wird am 25. Oktober für Halo Infinite erhältlich sein.