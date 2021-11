Halo Infinite: Exklusiver Waffenanhänger für Elite Series 2 Halo-Käufer

Alle Käufer des Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 dürfen sich neben ihrem neuen Controller-Schmuckstück zusätzlich über ein virtuelles Ebenbild des Controllers in Form eines Waffenanhängers in Halo Infinite freuen.

Jedem der limitierten Gamepads liegt ein Code bei, der via Halo Waypoint eingelöst werden kann und den Waffenanhänger freischaltet. Dank systemübergreifendem Fortschritt steht euch der schicke Anhänger nach dem Einlösen sowohl in der Xbox-Version als der PC-Version zur Verfügung.

This is just the cutest thing ever!

If you buy the Halo Elite Controller, you also get a little controller charm for your weapons in the game! 💚🧡#Halo #HaloInfinite #HaloInfiniteMP @Xbox @XboxSE pic.twitter.com/pnuO7WsdvT

— Wael (@WaelHasno) November 17, 2021